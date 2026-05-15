DT de Cienciano fue directo y dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Jugadores de..."

Uno de los duelos más atractivos de la jornada será el que enfrente a Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos figuran entre los aspirantes al título y un triunfo del 'Papá' añadiría tensión a la pelea por el liderato. En la antesala, el DT Horacio Melgarejo llamó la atención con una tajante opinión sobre el plantel blanquiazul.

DT de Cienciano dio rotundo calificativo a Alianza Lima

En Cienciano ya empezaron a preparar el partido ante los íntimos con la finalidad de dar el gran golpe y pelear hasta el final por el título. En ese sentido, Horacio Melgarejo no dudó en pronunciarse sobre el duelo y señaló que saldrán al campo como si fuera una final, aunque con precaución, ya que enfrentan a un gran equipo.

"Los chicos y los trabajadores se merecían tener un descanso. A partir de hoy, tenemos que prepararnos para la gran final que tenemos el sábado (ante Alianza Lima). Sabemos que si matemáticamente tenemos opciones vamos a ir a por todas, pero con las precauciones necesarias porque nos enfrentamos a un gran equipo", señaló.

En esa línea, el director técnico del cuadro imperial se deshizo en elogios hacia el plantel de Alianza Lima, así como hacia el comando técnico encabezado por Pablo Guede. Sin embargo, también resaltó que cuenta con jugadores capaces de ganar el encuentro.

"Desde que llegamos, me puse a trabajar pensando en el partido, evaluando que cuando juegan en la altura y en el llano juegan de distinta forma. Estamos trabajando para darle las herramientas necesaria a nuestros chicos. Alianza tiene un gran plantel, con jugadores de jerarquía y un gran cuerpo técnico, pero nosotros tenemos los nuestro para hacerles daño", enfatizó el estratega.

Cienciano atraviesa un gran nivel en la Liga 1

El cuadro imperial logró revertir su mal inicio de la temporada y actualmente es firme candidato al título del Torneo Apertura. Cienciano ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones con 29 puntos y dista solo cuatro unidades de Alianza Lima. En los últimos 10 partidos consiguió ocho victorias, un empate y solo una derrota.