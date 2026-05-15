Emelec de Ecuador remece el mercado y busca fichaje de pieza clave de Cienciano: "En la órbita"

Cienciano es uno de los clubes que se encuentra en la pelea del Torneo Apertura 2026 y que sigue en competencia por la Copa Sudamericana. Todos estos resultados se deben al rendimiento de sus jugadores y la dirección de Horacio Melgarejo. El estratega ahora es noticia internacional al ser vinculado a Emelec de Ecuador.

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Emelec de Ecuador mostró interés por DT de Cienciano

En las últimas horas, desde Ecuador revelaron que Emelec tiene toda la intención de encontrar un nuevo estratega para cumplir con cada uno de los objetivos de la temporada. Ante este panorama, observaron los resultados que viene mostrando Horacio Melgarejo con Cienciano del Cusco, por lo que consultaron su situación contractual con el 'Papá'.

Según reveló el periodista Uriel Lugt, el 'Bombillo' conoció que el contrato de Melgarejo con Cienciano finaliza a mediados del 2026, por lo que quedaría como agente libre para lo que resta de la temporada. Sin embargo, sabe que desde el cuadro cusqueño hay la intención de extender su vínculo, por lo que no será una labor sencilla para la escuadra ecuatoriana.

"Emelec consultó por la situación de Horacio Melgarejo. El entrenador de Cienciano atraviesa un gran presente en el club peruano. Su contrato vencer a mitad de año y la dirigencia analiza extender su vínculo", manifestó.

Horacio Melgarejo es de interés en Emelec.

Cienciano líder en la Copa Sudamericana

Tras cuatro jornadas disputadas en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Cienciano se mantiene líder del grupo B con siete unidades. El elenco cusqueño tiene altas posibilidades de avanzar directamente a octavos de final, pero deberán batir a duros rivales como Juventud de Uruguay y Atlético Mineiro.

Próximo partido de Cienciano

El siguiente partido de Cienciano será ante Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Ambos elencos tienen una cita este sábado 16 de mayo a partir de las 17.45 horas locales (22.45 horas GMT), con la transmisión de L1 MAX.