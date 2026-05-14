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Pablo Lavandeira puede dejar FC Cajamarca y revelan detalles sobre su futuro para el Clausura

Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima y Universitario, está cada vez más lejos de seguir en FC Cajamarca y tiene planes para su futuro en la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Pablo Lavandeira lejos de FC Cajamarca.
Pablo Lavandeira lejos de FC Cajamarca. | Foto: FC Cajamarca - X.
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Uno de los jugadores más habilidosos que ha tenido la Liga 1 en los últimos años es Pablo Lavandeira, quien jugó para Universitario de Deportes y años después salió campeón del fútbol peruano con Alianza Lima. Ahora, el mediocampista juega en FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026, pero todo apunta a que su futuro está lejos de dicho club y ya analiza dónde continuará su carrera profesional. Te contamos qué se sabe.

Universitario recibió elogios de ex Inter de Milán.

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El periodista Marcello Merizalde informó a través de sus redes sociales que el volante uruguayo, y nacionalizado peruano, se encuentra buscando otra institución deportiva en la que jugar durante la segunda parte de la temporada. De inmediato, muchos hinchas comenzaron a especular con un posible retorno a La Victoria, ya que no se fue por mal rendimiento sino por sus constantes lesiones.

La continuidad de Pablo Lavandeira en FC Cajamarca no es segura y el volante evaluará opciones de cara al Torneo Clausura”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’ (@CHELONETA10). Con esta información, es posible que el mediocampista regrese a uno de sus antiguos clubes o sorprenda firmando por otro equipo de la Liga 1 2026 en el cual hasta ahora no ha jugado.

Pablo Lavandeira, Liga 1, FC Cajamarca

Pablo Lavandeira no seguiría en FC Cajamarca.

Sin embargo, es importante precisar que Pablo Lavandeira debe estar conversando su situación con la escuadra cajamarquina, ya que no puede irse en condición de futbolista libre debido a que todavía tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Es decir, todavía le queda una temporada y media. Si no consigue desvincularse, el club que lo desee deberá negociar con el elenco recién ascendido.

Trayectoria de Pablo Lavandeira

Estos han sido sus equipos:

  • Peñarol B
  • Tacuarembó
  • Huracán
  • Cerro Largo
  • Antofagasta
  • CA Progreso
  • Montevideo Wanderers
  • San Luis
  • Villa Teresa
  • UTC
  • Deportivo Municipal
  • Rosario FC
  • Universitario
  • Audax Italiano
  • Ayacucho FC
  • Alianza Lima
  • FBC Melgar
  • FC Cajamarca
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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