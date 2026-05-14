Señalan si Paolo Reyna dejará Universitario para firmar por Alianza Lima: "Bienvenido..."

Paolo Reyna es uno de los futbolistas que llegó a Universitario de Deportes como jugador revelación tras una buena temporada en Melgar; sin embargo, ha sumado pocos minutos. Luego, trascendió si el defensor dejará el club crema para fichar por su clásico rival, Alianza Lima, de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Revelan si Paolo Reyna firmará por Alianza Lima y dejará Universitario

Andrea Gonçalves, comentarista deportiva de Trivu TV, reveló que el rumor de que Reyna firmará por Alianza y dejará Universitario es solo una especulación y no tiene nada de cierto.

Asimismo, aseguró que el futbolista de 24 años se identifica mucho con el club crema, pero que a ella, como su enamorada, le gustaría que fiche por el cuadro blanquiazul.

Paolo Reyna no tiene oferta de Alianza Lima y seguirá en Universitario

“Paolo tiene contrato, todavía tiene vínculo con la 'U'. Lo que se especula todavía no es una realidad todavía. Mientras que viene un nuevo director técnico y si le gusta y lo puede usar, bienvenido sea. Paolo siempre se ha identificado con la 'U', le gusta el equipo, si es que se puede ir a Alianza bienvenido también porque es el equipo con el que estoy identificada. Por ahora todo es especulación, no hay nada concreto ni nada dicho. No hay información más de eso", afirmó.

Por otro lado, Gonçalves aseguró que la actualidad de Paolo Reyna en Universitario está bien, que espera una oportunidad con el nuevo entrenador Héctor Cúper y que no todo es como los hinchas vienen hablando sobre que está incómodo.

"Reyna ahorita está tranquilo, está esperando qué es lo que va a pasar con todos los jugadores de la 'U' porque habrá un nuevo director técnico que es Héctor Cúper. No se sabe si Cúper va a seguir con la misma alineación tampoco. Como dije, el chisme hay, la gente habla porque tiene boca y porque es gratis hablar”, concluyó.

¿Cómo le va a Paolo Reyna en Universitario?

Paolo Reyna llegó a Universitario de Deportes en 2025 tras destacar en FBC Melgar. Durante la edición pasada y la actual temporada 2026, el defensor ha jugado solo 16 partidos, dio dos asistencias y no ha logrado marcar goles.