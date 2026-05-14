Héctor Cúper dio fría respuesta sobre jugar con línea de tres: "Se van a tener que adaptar"
Héctor Cúper, director técnico de Universitario, reveló si seguirá utilizando la línea de tres con el plantel merengue. Revisa qué dijo.
Héctor Cúper fue presentado oficialmente como director técnico de Universitario de Deportes para el resto de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Los merengues sueñan con salir tetracampeones del fútbol peruano con el entrenador argentino al mando, pero este fue sumamente frío al revelar si seguirá utilizando la línea de tres en la defensa o cambiará a su habitual esquema de juego.
En plena conferencia de prensa, en la que fue presentado junto a su comando técnico, al ex Inter de Milán le preguntaron si seguirá usando el estilo defensivo que ha utilizado la ‘U’ en los últimos tres años, con Jorge Fossati, Fabián Bustos y Jorge Araujo. Ante ello, fue contundente al asegurar que tanto jugadores como DT deberán adaptarse para conseguir los objetivos trazados para la temporada.
"Como dije antes, me voy a adaptar, pero también se van a tener que adaptar a mí. Si acá da resultados, bueno sigamos con eso, y en algunos lugares haremos modificaciones, pero la adaptación debe ser de ambas partes. Lo peor que puedo hacer es imponer algo (sistema) si no veo el convencimiento de parte de los jugadores", indicó Héctor Cúper, dejando abierta la posibilidad de continuar utilizando la línea de tres que venía funcionándole a Universitario de Deportes.
Asimismo, al director técnico le consultaron sobre si tendrá un trato especial para algunos de los futbolistas del plantel. “Difícil de responder. Yo siempre el trato especial arranco desde el equipo. Todo el mundo debe trabajar. He tenido experiencias donde hay jugadores diferentes, no podemos negarlo, y siendo así son muy buenos para el equipo, dentro de ciertos límites”, precisó el entrenador merengue durante la conferencia de prensa en Ate.
¿Cuándo debutará Héctor Cúper en Universitario?
Pese a que ya fue presentado en Universitario, Héctor Cúper no dirigirá ante Atlético Grau este fin de semana por la Liga 1 2026, sino que recién debutará como estratega merengue el próximo miércoles 20 de mayo ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026. El duelo iniciará a las 17.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.
