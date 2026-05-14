Preparador físico de Cúper dio rotundo comentario sobre el jugador peruano: "Es un..."

Durante la conferencia de prensa de Héctor Cúper en Universitario de Deportes, donde fue presentado oficialmente como su director técnico para el resto de la Liga 1 y Copa Libertadores, su preparador físico sorprendió dejando fuerte comentario sobre el futbolista peruano. Como sabemos, muchas veces se le tilda de indisciplinado por parte de la prensa local. ¿Comparte dicha opinión?

Zacarías Gaggero, quien forma parte del comando técnico del ex Inter de Milán, se animó a hablar con los periodistas en el Estadio Monumental de Ate. Su participación fue netamente para elogiar la calidad que tienen los jugadores incaicos, ya que los considera sumamente hábiles con el esférico en los pies. Esto causó la aprobación de los espectadores.

“Es un jugador potente, rápido, y técnicamente bueno. Hacen la diferencia desde la potencia”, indicó el nuevo preparador físico de Universitario de Deportes. Como se sabe, en el plantel merengue hay varios jugadores con velocidad y potencia, como Andy Polo. Sin embargo, el mundialista con la selección peruana debe mejorar para volver a su mejor versión en la Liga 1 2026.

Zacarías Gaggero es preparador físico de Universitario.

Cuerpo técnico de Universitario

Este es el nuevo comando técnico de Universitario:

Director técnico : Héctor Cúper

: Héctor Cúper Asistente técnico : Santiago Cúper

: Santiago Cúper Asistente técnico : Carlos Amodeo

: Carlos Amodeo Preparador físico: Zacarías Gaggero

¿Cuándo debutará Héctor Cúper en Universitario?

Pese a que se encuentra en Lima, Héctor Cúper no dirigirá a Universitario ante Atlético Grau este fin de semana por la Liga 1 2026, sino que debutará como estratega merengue el próximo miércoles 20 de mayo ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026. El duelo iniciará a las 5.00 p. m. de Perú y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.