Jean Ferrari reveló el futuro de la selección peruana junto a Mano Menezes: "Estamos..."

Jean Ferrari rompió su silencio tras regresar al Perú y se refirió al trabajo que viene realizando Mano Menezes al frente de la selección peruana. El actual Director General de Fútbol de la FPF respaldó el proceso liderado por el técnico brasileño y adelantó cuál será el enfoque de cara a los próximos compromisos internacionales.

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Jean Ferrari reveló el futuro de la selección peruana con Mano Menezes

Las actuaciones de la Blanquirroja en los amistosos ante Haití y España dejaron opiniones divididas. Mientras que la remontada frente al cuadro caribeño generó optimismo, la derrota ante los españoles evidenció aspectos que todavía deben corregirse en el funcionamiento colectivo.

Pese a ello, Ferrari pidió calma y destacó la importancia de enfrentar a selecciones de primer nivel durante esta etapa de preparación. Para el dirigente, estos encuentros permiten medir el verdadero nivel del equipo y sirven como una herramienta fundamental en el proceso de reconstrucción.

Video: Jax Latin Media

"Sí, bueno, son partidos importantes lo que estamos haciendo y estamos en todo ese proceso de construcción. Imagínate jugar con España, jugar con selecciones mundialistas", manifestó ante las cámaras de Jax Latin Media.

Asimismo, el exadministrador de Universitario explicó que el cuerpo técnico continuará observando futbolistas con el objetivo de ampliar el universo de opciones a futuro. En ese sentido, resaltó que las puertas de la selección permanecen abiertas para todos los jugadores que logren destacar en sus clubes.

"Estamos viendo jugadores que están saliendo, posicionándose. Seguramente Mano va a seguir viendo a otros tantos, porque la selección está abierta y acá lo importante es la construcción del grupo y del equipo", añadió.

De esta manera, Ferrari dejó en claro que el siguiente paso de Menezes será seguir evaluando alternativas y consolidando una base de futbolistas competitiva. Todo ello mientras la Federación Peruana de Fútbol trabaja en la organización de nuevos amistosos internacionales para los próximos meses.

Los próximos amistosos de la selección peruana

Entre las opciones que se manejan aparecen Canadá, Estados Unidos y México, las tres selecciones anfitrionas del Mundial 2026, rivales que podrían servir como una nueva prueba de exigencia para el proyecto encabezado por el estratega brasileño.