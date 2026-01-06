Marlon Perea, ex joya de Sporting Cristal, rompe el mercado y firma por club campeón para el 2026

El mercado de pases en el fútbol peruano no se detiene en este inicio del 2026. Ahora, las miradas apuntan al exdelantero de Sporting Cristal, Marlon Perea, que luego de dejar al club celeste ha ido buscando oportunidades en distintos elencos. Por ende, este año no es la excepción y es anunciando en flamante club campeón.

Marlon Perea, ex Sporting Cristal, jugará en club campeón

Y es que el atacante de 22 años asumirá el reto de defender el escudo de ADA Jaén de Cajamarca por todo el 2026. A través de las redes sociales del club de provincia, se confirmó que Marlon Perea estará en este importante club de la Liga 2 del balompié peruano. El jugador seguirá en la órbita de la Segunda División, sabiendo que quiere ser parte del ansiado ascenso que sueña la institución.

ADA Jaén, equipo campeón de la Copa Perú en el 2023 y multiganador en ligas departamentales y regionales, ahora tendrá a Marlon Perea como su pieza clave de gol para el 2026. Si bien viene de Deportivo Coopsol que descendió de categoría, la directiva de Jaén confía en sus capacidades para tener un mejor resultado al cierre de temporada.

"¡Bienvenido a casa, Marlon Perea! Presentamos a Marlon José Perea Cárdenas, delantero bicampeón y goleador del torneo de reservas. Con trabajo y compromiso llega a dejarlo todo en Jaén.", escribió el club de la región de Cajamarca en sus redes sociales.

Marlon Perea es nuevo jugador de ADA Jaén.

¿En qué clubes ha jugado Marlon Perea?

Sporting Cristal

Comerciantes FC

Deportivo Coopsol

Valor de mercado de Marlon Perea

Según el portal "Transfermarkt", Marlon Perea tiene un valor de mercado de 75 mil euros a sus 22 años de edad. Esta cifra ha ido decayendo en los últimos años, sabiendo que su mejor versión fue con Sporting Cristal en la campaña 2022, en el que registró un valor de 100 mil euros.