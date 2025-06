Roberto Mosquera fue directo y dejó rotundo calificativo sobre Martín Távara: "Es un..."

Una de las figuras principales de Sporting Cristal en los últimos años ha sido Martín Távara, el habilidoso volante es uno de los titulares habituales con el elenco bajopontino y ha sido clave para que su equipo se siga manteniendo en la zona media-alta del Torneo Apertura. Ahora, el reconocido DT Roberto Mosquera sorprendió con una tajante opinión sobre el jugador nacional.

Roberto Mosquera dio rotundo calificativo a Martín Távara

Resulta que, el prestigioso entrenador fue el último invitado del programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde opinó sobre la bolsa de minutos que existía en el fútbol peruano y aseguró que nunca estuvo de acuerdo con ella.

No obstante, sorprendió que utilizó a Távara para hacer ejemplo de ello, mientras recordaba lo que fue su paso por el banquillo de Sporting Cristal, y aprovechó la oportunidad para dar una firme opinión sobre el jugador.

"Yo nunca he estado de acuerdo (con la bolsa de minutos), porque a mi no me pueden decir quien tiene que jugar. Yo agarré a Távara lo puse de '10' y no jugaba de espaldas. Lo puse de puntero izquierdo y no es rápido. Lo puse de volante ida y vuelta y no tiene ida y vuelta. Entonces, yo dije que este es seis y la rompió ahí tres años. Martín (Távara) es un crack, pero tienes que tenerlo con una soga chiquita", expresó.

Video: Enfocados

De igual forma, Jefferson Farfán también se unió a los elogios hacia el mediocampista de 26 años. "Ese chico tiene mucho potencial, tiene una pegada distinta", mencionó la 'Foquita'.

Números de Martín Távara en Sporting Cristal

En lo que va de la temporada, Távara ha tenido un gran rendimiento con la casaquilla celeste, pues ha logrado sumar una importante cantidad de minutos en campo, jugando 19 partidos donde anotó en 4 oportunidades y brindó una asistencia.

Uno de sus goles más recordados en este año fue el que anotó en la derrota ante Palmeiras por 3-2 en el Estadio Nacional, cuando desde fuera del área soltó un potente disparo que terminó siendo uno de los mejores goles en lo que va de la Copa Libertadores.

¿Cuánto vale Martín Távara?

Según Transfermarkt, el volante nacional está cotizado en 500 mil euros, siendo uno de los pocos jugadores de Sporting Cristal que han logrado mantener su valor y el octavo más valioso tras la última actualización del portal. Sin embargo, su máximo histórico lo logró en 2021 cuando estuvo valorizado en 600 mil euros.