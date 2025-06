Jugó en Sporting Cristal y no ocultó su deseo de firmar por Alianza Lima: "Mi representante..."

Alianza Lima dejó pasar la chance de poder ser líder del Torneo Apertura 2025. Los blanquiazules igualaron sin goles ante Sport Huancayo por la fecha 15 de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, y con ello, tendrán la obligación de ganar sí o sí sus próximos encuentros para no distanciarse de sus rivales más cercanos a falta de pocas jornadas para finalizar la primera parte del campeonato.

El ex Sporting Cristal que quiere firmar por Alianza Lima

Gonzalo Aguirre, futbolista con pasado en Sporting Cristal tuvo minutos frente al 'Rojo Matador'. El jugador hizo su ingreso en la segunda mitad del compromiso por Piero Cari, y en el post partido, el ex Nueva Chicago habló sobre su renovación con el conjunto victoriano.

Gonzalo Aguirre jugó en Sporting Cristal en el 2023/Foto: LÍBERO

Como se recuerda, el mediocampista argentino nacionalizado peruano vence contrato con la escuadra blanquiazul a mediados de esta temporada. Por ende, durante la conferencia de prensa se le consultó sobre qué sucederá con su futuro. Aguirre respondió que por ahora no tiene una decisión, y su agente viene negociando su posible continuidad en Alianza Lima.

"No sé nada hasta el momento. Eso lo maneja mi representante. Yo creo que está esperando a que se comuniquen con él. Mi deseo es continuar, pero no depende mucho de mí eso", manifestó el pivote de 22 años.

(Video: Ovación)

Asimismo, habló sobre el empate de su equipo ante el elenco incontrastable y valoró la entrega y sacrificio de sus compañeros, sobretodo en el segundo tiempo. Eso sí, también lamentó que no hayan podido haberse quedado con un triunfo.

"Creo que no es la ansiedad, sino que también se complica un poco el juego que van a hacer tiempo, tratan menos de hacer su juego. Por eso creo que nos crea desesperación, pero el segundo tiempo fue bastante positivo me parece, solo que no entró la pelota. Si hubiera entrado la pelota estaríamos hablando de otra cosa. Lamentablemente no entró y no se pudo sacar esos tres puntos", acotó.

Gonzalo Aguirre: números con Alianza Lima este 2025

Gonzalo Aguirre llegó a tienda íntima el 27 de junio de 2024, procedente de Nueva Chicago. El 'Verdinegro' lo cedió a préstamo por una temporada, debido a que el jugador buscaba tener más minutos. Sin embargo, hasta la fecha, ha tenido poca continuidad, pues solo viene disputando 8 partidos oficiales.

Valor en el mercado de Gonzalo Aguirre

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Gonzalo Aguirre se cotiza en 200 mil euros en el mercado de pases. Su mejor valor lo obtuvo durante su etapa en Sporting Cristal durante la temporada 2023.