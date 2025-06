Gaibor no calló y dejó firme calificativo al rendimiento de Alianza tras empate: "Fue un..."

Alianza Lima empató sin goles ante Sport Huancayo y perdieron la oportunidad de quedar como líderes del Torneo Apertura. El elenco 'íntimo' no logró mostrar su mejor rendimiento y se vio sumamente ansioso en el terreno de juego. Tras finalizar el partido, Fernando Gaibor declaró ante los medios y dejó un firme mensaje sobre la actuación de su equipo.

Fernando Gaibor opinó sobre el rendimiento de Alianza Lima

El volante ecuatoriano declaró en zona mixta y fue consultado por su opinión sobre el desarrollo del juego. Al respecto, aseguró que se van amargos porque necesitaban el triunfo y sorprendió al opinar sobre el juego de los blanquiazules.

"Sensaciones malas porque nosotros queríamos sacar un resultado positivo. Fue un partido para el olvido, muy pausado. No estuvimos claros ni precisios, un partido para el olvido", expresó.

Asimismo, Gaibor fue sumamente crítico con el desempeño arbitral, a quienes acusó de permitir que el 'Rojo Matador' haga tiempo y de esta forma les haya imposibilitado hacer su mejor fútbol.

"El árbitro también dió la posibilidad de que el otro equipo haga ese juego de ensuciar, de tirarse al piso, de hacer tiempo. No es excusa, pero a partir de ahí se ensucia el juego y nos imposibilita muchas cosas”, añadió.

Alianza Lima se mentaliza para enfrentar a Comerciantes Unidos

Por último el futbolista blanquiazul fue claro al responder sobre si el parón de selecciones fue una de las causas del mal desempeño del equipo, sobre ello, decidió evitar comentar sobre ello y aseguró que ya están mentalizados en el próximo duelo ante Comerciantes Unidos.

"No sé si (la fecha FIFA) puede ser el motivo, pero lo que si es que ritmo de fútbol no había. Con el resultado es fácil emitir algún comentario, hay que hacerse responsables. No se ganó, hay que pensar en el miércoles (contra Comerciantes Unidos), otro partido donde tenemos nuevamente la oportunidad de sumar", finalizó.