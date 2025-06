Mosquera lloró en vivo al recordar muerte de Vergara: "No había una resonancia en el hospital"

Roberto Mosquera es uno de los técnicos peruanos más reconocidos. Muy identificado con Sporting Cristal, pero también se le recuerda por ser campeón nacional 2019 tras vencer a Alianza Lima y dar la vuelta olímpica en el estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, más allá de la épica que significó obtener el título, dicha temporada quedó marcada por el sensible fallecimiento de Juan Pablo Vergara tras un accidente de tránsito. 'Mou' recordó el desceso del volante nacional y no ocultó su tristeza durante su entrevista con el programa 'Enfocados'

"¿Cómo puedo dar la vuelta olímpica con Binacional en Matute? Yo agarré último a Binacional, tuve que ganar siete partidos a nivel del mar. Y eso que ante Alianza Millán no pudo jugar porque ahí murió Juan Pablo…", dijo el estratega en el diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola y luego comenzó a llorar.

Entre la tristeza y la indignación, el estratega contó que se encontró al jugador en el hospital y que su muerte se debió ante la falta de un aparato para que le practicaran una resonancia.

Juan Pablo Vergara con camiseta de Binacional.

"Se volteó el carro, había llovido en Juliaca. Fui a verlo, estaba sentado en el hospital, me dijo 'tengo un dolor acá', pero estoy bien. Por eso detesto a los gobernantes que hemos tenido de turno, son una verguenza, sus hijos han estadio en Harvard. No había una resonancia magnética en el hospital, por eso se muere. Cuando no hay, lo abren y se murió", relató un exaltado Mosquera, quien reiteró su indignación contra las autoridades.

"Por eso tenemos tantos presidentes presos. Soy parte de alguien que su hijo de brazos no conoce a su padre y murió. ¿Cuánto cuesta una resoncia? Le haces, tiene el problema acá y listo. Murió con una esposa joven y una esposa de 10 meses", agregó.

Juan Pablo Vergara falleció en 2019

Juan Pablo Vergara tenía 34 años cuando falleció el 2 de diciembre del 2019. El experimentado mediocampista se formó y debutó con Universitario. Su último club fue Binacional, aunque también militó en otros equipos como UTC, Sport Boys y César Vallejo.