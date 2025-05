Roberto Mosquera tuvo tensa discusión con Pedro García y abandonó el set en vivo: "Intolerante"

Roberto Mosquera es uno de los personajes más populares del fútbol peruano, esto debido a sus éxitos deportivos, como ser dos veces campeón nacional con Sporting Cristal, pero también por su estilo para responder preguntas y esto último se vio reflejado en un reciente diálogo con Pedro García

Todo empezó porque el exreportero de Movistar Deportes estaba formulando una pregunta que no gustó al entrenador nacional durante una emisión del programa Fútbol Excitante, que se emite a través del canal de YouTube, Roro Network.

El periodista deportivo le dijo al DT que estaba "incómodo y dolido" por el momento que vive al no tener equipo, lo que generó la reacción del invitado y comenzó así el tenso episodio.

"Tú me estás calificando, tú no me has terminado de conocer a mí. Me dices que me notas como sufriendo, pero estoy en el mejor momento de mi vida, he ganado lo que tenía que ganar, tengo una familia y de qué crees que voy a estar abrigando dolores o que no me siento bien, porque no pienso como tú", dijo Mosquera a García, quien luego le dijo "intolerante".

El diálogo fuerte continuó hasta que finalmente el estratega y exfutbolista decidió abandonar el set en vivo ante la sorpresa de los internautas, aunque antes le dio un abrazo a García.

