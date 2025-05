Sporting Cristal se 'refuerza' con la vuelta de tres jugadores de nivel internacional: "Pronto"

La derrota ante Cerro Porteño fue un golpe fuerte para Sporting Cristal, pero lejos de caerse, en el club saben que en este deporte no hay tiempo en lamentos y quieren luchar hasta el final. Además, en la Liga 1 no están lejos del primer puesto, por lo que ganar el primer certamen del año no es una utopía.

Si bien Sporting Cristal sufrió la baja (por lesión) de varias piezas claves, Gustavo Zevallos, directivo del cuadro celeste, dio una importante noticia para los fanáticos. Reveló que Yoshimar Yotún, Santiago González y Misael Sosa pronto se unirán a los entrenamientos.

"En 10 días máximo, Yoshimar Yotún volverá al campo. Él ('Yoshi') es quien más desea regresar pronto. El 'Santi' González vuelve en 2 semanas y Misael Sosa vuelve a entrenar el domingo con nosotros", contó Gustavo Zevallos a RPP.

Yoshimar Yotún es uno de los referentes de Sporting Cristal

De esa manera, Sporting Cristal recuperará a tres elementos claves para el sistema de juego de Paulo Autuori. Yoshimar Yotún es el principal referente del club y su presencia será clave para asumir los próximos retos.

'Santi' y Misael Sosa son jugadores desequilibrantes en la ofensiva. Su velocidad y capacidad para definir en el área, los convierte en socios ideales para Cauteruccio.

¿Paulo Autuori se va de Sporting Cristal?

Gustavo Zevallos fue enfático en señalar que Paulo Autuori se encuentra comprometido con Sporting Cristal. Agregó que el entrenador brasileño conoce a la perfección como es el trabajo en el club celeste.

"Paulo Autuori sabe perfectamente cómo es el club y cómo se trabaja. En ningún momento se habló que se va. Eso es absolutamente falso", indicó.