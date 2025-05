Christian Cueva le mandó rotundo mensaje a Jean Ferrari: "No me gustó que.."

Christian Cueva, ex 10 de la selección peruana y actual figura de Cienciano del Cusco, sigue siendo protagonista dentro y fuera del campo. Luego de destacar en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, el popular “Aladino” volvió a ser noticia al conceder la segunda parte de su entrevista en el programa Enfocados, donde lanzó un fuerte mensaje a Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes.

Tras su charla, Cueva no solo desmintió rumores sobre una supuesta confrontación con Jefferson Farfán, sino que también reveló detalles inéditos de su tenso cruce con Ferrari, ocurrido en un momento decisivo del Torneo Clausura 2024. "No me gustó que me hagas así, Jean (gesto en la mano)", dijo el polémico y controversial volante.

El tenso momento entre Cueva y Ferrari

La situación se dio en la penúltima fecha del Clausura 2024, cuando Cienciano enfrentó a Universitario en un partido clave. Christian Cueva se retiraba del campo mientras Jean Ferrari observaba desde los asientos de Occidente. La tensión no quedó solo en palabras, ya que ‘Aladino’ lanzó una advertencia que llamó la atención: “Ven, ven… acá o afuera te voy a ver”. Aunque el incidente no pasó a mayores, marcó un momento picante en la lucha por el título del torneo.

¿Qué respondió Jean Ferrari sobre la discusión con Cueva?

El administrador crema no se quedó callado. En el podcast D&T, Jean Ferrari explicó su versión de los hechos, sugiriendo que había un trasfondo en ese partido que encendió los ánimos del plantel estudiantil. También deslizó que existían rumores de incentivos externos para los rivales de Universitario, lo cual habría motivado a Cienciano a jugar con intensidad de “final”.

“Faltaban dos fechas y sabíamos lo que estaba pasando por detrás. ‘Cuevita’ le mete un codazo a Aldo (Corzo), y eso me calentó. Él voltea a mirarme y ahí comenzó todo”, comentó Ferrari.