Zubczuk, figura de Garcilaso, criticó al arbitraje por penales a Cristal: "Me gustaría..."

Sporting Cristal hizo su trabajo y logró vencer por 3-2 a Deportivo Garcilaso en un emocionante partido válido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este cotejo tuvo de todo, pues fue paralizado por un sismo y 3 goles de penal. Tras finalizar el encuentro, el arquero de los cusqueños, Patrick Zubczuk, no tardó en criticar al arbitraje por los penales que le concedieron a los rimenses.

Patrick Zubczuk criticó al arbitraje por penales a favor de Sporting Cristal

Resulta que, tras el pitido final, el guardameta de Garcilaso compareció ante los medios en conferencia de prensa y fue consultado por su opinión sobre los penales en contra y que terminó conllevando a la derrota de su equipo. Sobre ello, Zubczuk aseguró que, desde sus perspectiva, los penales fueron dudosos y no dudó en cuestionar el criterio del árbitro, Augusto Menéndez, para sancionarlos.

"Sobre los penales, sí, me gustaría verlos porque me dejan duda, también me gustaría saber cuál es el criterio que se utiliza para cobrarlos. En el segundo penal si siento que la mano está muy pegada al cuerpo, no he visto la repetición por eso digo que me gustaría verla", expresó.

Video: Inka Digital TV

Patrick Zubczuk elogió el juego de Sporting Cristal

No obstante, el exportero de Universitario también se tomó el tiempo para valorar el esfuerzo de sus compañeros pese a la derrota, pues considera que hicieron un gran partido ante un rival muy complicado.

"Hicimos un buen partido, salimos a proponer y presionar arriba a un equipo (Sporting Cristal) que normalmente sale jugando bien, robamos muchas pelotas en salida y creo que hicimos un buen trabajo. Estoy orgulloso de mis compañeros y el gran esfuerzo que hicieron", añadió.

Sporting Cristal se pronunció tras daños en el estadio por sismo

El club bajopontino mediante un comunicado descartó que existan daños estructurales al Estadio Alberto Gallardo tras el sismo que azotó ayer a la ciudad de Lima y Callao. No obstante, también aseguraron que continuarán con los estudios al recinto.

"Luego del movimiento sísmico, se realizó una inspección visual preliminar por parte de nuestro personal técnico, no habiéndose identificado daños visibles ni afecciones estructurales aparentes. Hemos solicitado de inmediato a nuestros asesores en ingeniería estructural que acudan a la brevedad al estadio para realizar una evaluación detallada del impacto del sismo", expresaron.