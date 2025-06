Rebagliati reveló quien será el primer fichaje de Sporting Cristal para el Clausura: "Buen jale"

Sporting Cristal logró un destacado triunfo por 3-2 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15. No obstante, los rimenses aún no están en los primeros lugares y no son favoritos para llevarse el Torneo Apertura. Por ello, los hinchas exigen fichajes que les pueda dar un salto de calidad al plantel. Ahora, Diego Rebagliati reveló quien será el primer jugador que llegará al Rímac.

Diego Rebagliati reveló quien sería el primer fichaje de Sporting Cristal

En la última edición del programa Después de Todo, el comentarista deportivo comentó sobre las posible salida de Franco Romero del club y aseguró que ya se trabaja en la llegada de jugadores al elenco bajopontino. Ante ello, sorprendió al asegurar que Miguel Araujo es una de las posibilidades y podría darse este fichaje debido a que es un jugador representado por AGREF.

"Se habla mucho de Miguel Araujo y ahí empieza a aparecer la situación de que es un jugador de AGREF, es un buen jale. Más allá de la decisión entras a un tema más amplio, porque estaba la opción de Santamaría y Araujo, te puede gustar más uno o el otro, pero la decisión siempre te termina inclinando para el jugador de ellos", expresó.

Video: Movistar Deportes

¿Miguel Araujo podría fichar por Sporting Cristal?

Recordemos que el defensa nacional recientemente se desvinculó del Portland Timbers de la MLS, por lo que es libre de fichar por cualquier equipo. Aunque por el momento, la prioridad de Araujo es de seguir en el extranjero.

"He recibido propuestas de Alianza Lima y Sporting Cristal. Mi respuesta fue simple, la prioridad es continuar en el extranjero donde analizo ofertas. Eso sí, en unos dos o tres añitos pienso volver al fútbol peruano", mencionó el futbolista hace unas semanas.

No obstante, por ahora aún no se ha concretado su fichaje por algún club del exterior y, ante la cercanía del inicio del mercado de pases en el fútbol peruano, no sería descabellado pensar que podría ver con otros ojos la propuesta de Sporting Cristal.