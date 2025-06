Claudio Vivas, ex DT de Cristal, habló sin filtro contra Manuel Barreto: "De ese personaje..."

Uno de los técnicos que más recuerda la afición de Sporting Cristal es Claudio Vivas. El técnico argentino tuvo buenos rendimientos con el conjunto del Rímac, poniendo a los 'bajopontinos' hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019. De hecho, su salida fue abrupta para sorpresa de los seguidores, ya que el plantel se encontraba como líder absoluto de la Tabla Acumulada.

En su reemplazo, la directiva llamó a Manuel Barreto para asumir el primer equipo, luego de que estuviera a cargo de las categorías menores del conjunto del Rímac. Eso, no fue bien visto por Claudio Vivas, que en diversos programas deportivo apuntó contra el ahora Director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

Claudio Vivas tuvo su paso en el fútbol de Costa Rica.

Claudio Vivas apuntó contra Manuel Barreto

Ahora, al quedar libre luego de su paso por Costa Rica, Vivas tuvo una entrevista con Ovación y fue sorprendido al ser consultado por el nuevo cargo de Barreto. Ante ello, el estratega argentino de 56 años no se guardó nada y dijo fuertes palabras en vivo.

"De ese personaje no voy a opinar pero sí puedo decir que él ha tenido experiencia en jóvenes. La especialización en jóvenes se adquiere mediante la cantidad de años que uno ha trabajado, yo tengo más de 30 años de fútbol y me ha tocado formar jugadores en diferentes clubes, he trabajado en la selección argentina, en Costa Rica mi trabajo era ser director deportivo pero me sabía todos los jugadores que había", manifestó Claudio Vivas.

¿Claudio Vivas llega a la FPF junto a Manuel Barreto?

Ante esta posibilidad, Claudio Vivas fue tajante en su respuesta y dejó en claro acciones de Manuel Barreto que no olvidará a lo largo de su carrera profesional. Es evidente que no habrá trabajo conjunto, por lo que prácticamente se descarta supuesta llegada a la FPF.

"No somos compatibles, qué haríamos los dos, uno para poder trabajar con otra persona hay que ser compatible. Yo trabajo con gente que tenga un pensamiento acorde y que son leales a mis principios. Yo no guardo rencor pero no me olvido de las cosas, que es diferente", agregó.