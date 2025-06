Sporting Cristal tomó firme decisión sobre el futuro Julio César Uribe: "Ha sido..."

En las últimas horas, Sporting Cristal tomó fuerte medida en cuanto al organigrama de las decisiones deportivas y determinó un nuevo cargo para Julio César Uribe. Luego de haberse desempeñado como vocero y asesor institucional en el conjunto celeste, ahora se le nombró oficialmente como Director General de Fútbol en todas las categorías y disciplinas.

A través de un comunicado, el cuadro del Rímac definió que el popular 'Diamante' asuma este nuevo cargo en la institución para que sea el responsable en la toma de decisiones para nuevos fichajes entre jugadores y comandos técnicos. Uribe espera cumplir con creces este mandato, sabiendo que el equipo aún tiene falencias para lograr los objetivos.

"El Club Sporting Cristal informa a la opinión pública, a sus hinchas y a los medios de comunicación que el ídolo celeste Julio César Uribe ha sido designado como Director General de Fútbol, la máxima autoridad deportiva de nuestra institución. Desde esta posición, supervisará y acompañará la labor del Director de Fútbol Profesional, del Director de Fútbol Formativo y del Jefe de Fútbol Femenino en la toma de decisiones estratégicas, como la conformación de planteles, la designación de los comandos técnicos y la gestión de transferencias", informó el club celeste.

Comunicado de Sporting Cristal sobre Julio César Uribe.

De esta manera, Julio César Uribe trabajará a la par con Gustavo Zevallos y directores de todas las categorías y disciplinas que representan a Sporting Cristal. Dado su historia y compromiso con el cuadro 'bajopontino', la directiva confía en sus capacidades para levantar al equipo de este mal momento.

Julio César Uribe presentó informe sobre Sporting Cristal

En una de sus entrevistas a PBO, Julio César Uribe reveló que la directiva le pidió un informe sobre lo que observa del plantel en esta mitad de año. Si bien le dijeron que sea al finalizar el Apertura, el 'Diamante' lo presentó cuanto antes para que se tomen medidas con urgencia.

"Me pidieron un informe para fin de este torneo y ya lo presenté, porque hay decisiones imperativas y urgentes que hay que tomar. Le trasladé esta inquietud a los dirigentes para que me den esa capacidad de poder tomar decisiones en lo deportivo, sino no soy parte de lo mismo, nunca lo he sido", declaró a PBO.