INCREÍBLE HALLAZGO en Walmart: clientes encuentran a un UALABÍ desaparecido cerca del estacionamiento tras escapar de un santuario

En Estados Unidos, un incidente insólito capturó la atención de los residentes locales y de los amantes de los animales justo al inicio del Año Nuevo. Un ualabí que se había escapado de un santuario en Nueva Jersey fue hallado sano y salvo cerca del estacionamiento de un Walmart en Williamstown, lo que generó alivio y sonrisas entre quienes participaron en su búsqueda.

Hallan ualabí desaparecido cerca de Walmart tras escapar de un santuario

El marsupial de casi un metro de altura, llamado Rex, había escapado del santuario Lots of Love Farm mientras era trasladado a un recinto diferente debido al clima frío, según explicó Ron Layden, copropietario del lugar, a ABC News. "La jaula no se cerró completamente y aprovechó la oportunidad para salir", detalló Layden.

Voluntarios del santuario y personal del zoológico de mascotas organizaron la búsqueda y, finalmente, unos compradores lo localizaron en el estacionamiento de Walmart. Una de ellas, Klarissa Harper, relató su sorpresa: "Estaba recogiendo leche para mi hermanito. Al salir del estacionamiento, miré y vi algo saltando frente a mi auto", declaró a ABC News.

El Departamento de Policía del Municipio de Monroe también se sumó a la búsqueda, compartiendo imágenes detalladas de Rex con sus oficiales y recordando que "cualquier persona que entre en contacto con un animal salvaje, ualabí o no, debe llamar primero a las autoridades locales".

"Podemos contactar rápidamente al propietario o a los recursos adecuados para gestionar la situación de forma segura", afirmó el capitán Kevin Bielski a ABC News.

La búsqueda de un ualabí perdido en Nueva Jersey concluyó con un feliz reencuentro.

Medidas de seguridad después del rescate del ualabí

Tras el hallazgo, Lots of Love Farm compartió su alegría en redes sociales: "¡Si esta no fuera la mejor noche de mi vida! Con la ayuda de unos niños geniales y un padre genial, ¡encontramos a Rex en el Walmart! ¡Ya está en casa sano y salvo! Gracias a todos, son increíbles. Debe de estar encantado con Walmart, jajaja", publicó el santuario.

Para conmemorar la inesperada aventura, el marsupial posó con un chaleco azul de Walmart, mientras los rescatistas bromeaban sobre convertirlo en la mascota oficial de la tienda. Este suceso recuerda la importancia de garantizar la seguridad de los animales incluso en zonas urbanas y concurridas, evitando riesgos tanto para las personas como para las especies involucradas.

Aunque la historia se centra en Nueva Jersey, refleja la interacción de la comunidad estadounidense con la fauna local y cómo la coordinación entre ciudadanos y autoridades permite resolver con éxito situaciones inesperadas. En estos días de Año Nuevo, el rescate de Rex ofrece un entrañable recordatorio de cooperación y cuidado animal en Estados Unidos.