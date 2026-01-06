¡No puedes desaprovechar la ocasión! El Día Nacional de las Palomitas en EE. UU. es una celebración muy esperada en este 2026, trayendo consigo ofertas especiales para los aficionados al cine. Este popular evento se ha convertido en un elemento fundamental de la experiencia cinematográfica, tanto en las salas de cine como en la comodidad del hogar.

A raíz de ello, el 19 de enero, con motivo a esta celebración, diversas cadenas de cine en el país americano han implementado promociones que permiten al público disfrutar de este clásico a precios reducidos. ¿Qué debes conocer y cuáles son las mejores ofertas para esta ocasión?

Día Nacional de las Palomitas en Estados Unidos: celebración, fecha y más

El Día Nacional de las Palomitas de Maíz se conmemora en Estados Unidos el 19 de enero, una fecha que resalta uno de los aperitivos más emblemáticos, ricos y antiguos del país americano.

Día Nacional de las Palomitas en EE. UU.: popcorn GRATIS y más ofertas en Cinemark y otros.

Según investigaciones y los datos de medios internacionales, tales como 'The Hollywood Reporter', se estima que, durante esta jornada, los estadounidenses consumen alrededor de 13.000 millones de cuartos de galón de palomitas al año.

Si bien, no se conoce a un fundador oficial de esta celebración, su popularidad ha crecido mucho y ha traído consigo promociones en cines y la difusión de curiosidades, como el hecho de que el maíz palomero es la única variedad capaz de "explotar" debido a la humedad y el almidón que contiene en su interior. ¿Celebrarás este día?

Popcorn GRATIS y más ofertas en Cinemark y otros por el Día Nacional de las Palomitas en EE. UU.

Cinemark lanzó una atractiva promoción para el Día Nacional de las Palomitas , que se celebrará el 18 y 19 de enero de este 2026. La cadena ha implementado la iniciativa BYOB ("Trae tu propio balde"), permitiendo a los asistentes llevar sus propios recipientes para llenarlos con palomitas a un costo de 5 dólares . También se puede usar un balde de 5 galones de Lowe’s, que puede contener hasta 650 onzas de palomitas.

, que se celebrará el 18 y 19 de enero de este 2026. La cadena ha implementado la iniciativa BYOB ("Trae tu propio balde"), permitiendo a los asistentes . También se puede usar un balde de 5 galones de Lowe’s, que puede contener hasta 650 onzas de palomitas. Marcus Theaters ha optado por una estrategia más sencilla, ofreciendo una palomita grande gratis a quienes compren una entrada el 19 de enero. Además, la cadena ha programado juegos y actividades temáticas para celebrar la ocasión.

ha optado por una estrategia más sencilla, Además, la cadena ha programado juegos y actividades temáticas para celebrar la ocasión. Regal también se sumará a la festividad, brindando una palomita grande sin costo, pero deben seguir un detalle: los clientes tendrán que asistir disfrazados y revelar su personaje en el puesto de dulces para acceder a la promoción.

Con estas promociones y a pocos días de la celebración, se sugiere a los cinéfilos que consulten con sus cines locales para descubrir más novedades y otros adicionales.