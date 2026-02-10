ALERTA MÁXIMA por ICE en California: agentes ARROJAN al suelo a una voluntaria proderechos de los inmigrantes

Un nuevo episodio de tensión entre defensores de los inmigrantes y agentes federales ha conmocionado al sur de California. Un video ampliamente difundido muestra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrojando al suelo a una voluntaria que defendía los derechos de los migrantes, mientras otros observadores fueron rociados con gas pimienta.

Las imágenes encendieron las alarmas sobre el uso de la fuerza y generaron un intenso debate sobre la actuación de ICE frente a ciudadanos y activistas.

Impactante video de ICE en California revela confrontación con voluntaria proderechos de los inmigrantes

El incidente ocurrió frente al Ventura County Government Center y fue captado por varios testigos. Según los reportes, un agente empujó a una voluntaria al pavimento y luego utilizó gas pimienta contra quienes presenciaban los hechos. Este hecho ha sido considerado por activistas como un uso desproporcionado de la fuerza, ya que no existía una amenaza física evidente por parte de los observadores.

La escena, grabada en video, muestra cómo la mujer cayó abruptamente mientras los agentes intentaban dispersar a las personas cercanas con aerosoles irritantes. La situación provocó indignación entre defensores de los derechos humanos y en redes sociales, donde el material se ha viralizado, generando llamados a revisar las tácticas de ICE y la protección de los voluntarios civiles.

Reacciones sobre el incidente

CNN en Español ha documentado el altercado con detalle, enfatizando la gravedad de los hechos. Según el medio, "el video muestra a un agente arrojando a una mujer al suelo y luego rociando con gas pimienta a observadores y defensores de inmigrantes", resaltando el carácter visual y polémico del material.

La cobertura subraya que los hechos ocurrieron mientras ciudadanos intentaban documentar las acciones de ICE y que la respuesta de los agentes generó cuestionamientos sobre los protocolos de actuación frente a civiles pacíficos. El incidente ha reforzado el debate sobre la forma en que la agencia federal interactúa con comunidades y activistas proinmigrantes en California.