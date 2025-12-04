Paro de transportistas por 48 horas en diciembre fue confirmado: gremios revelan fechas

El sector transporte de Lima y Callao sigue siendo víctima de atentados por bandas criminales. Ante ello, se está convocando a un nuevo paro de transportistas a nivel nacional de 48 horas. La noticia generó gran preocupación entre los ciudadanos, quienes buscan conocer cuándo sería la protesta.

Paro de transportistas de 48 horas sería entre el 15 y 17 de diciembre

Durante una entrevista para América Televisión, Martín Ojeda, dirigente de un relevante gremio, señaló que solicitan una reunión de emergencia con el presidente de la República, José Jerí.

El vocero indica que las entidades del Estado se comprometieron a cambiar la situación y luchar contra la delincuencia; sin embargo, las muertes contra choferes y cobradores continúan.

El paro de transportistas se desarrollaría ente 15 y 17 de diciembre.

"No está dando frutos (…) la situación está agudizándose día a día, está pasando el tiempo. Los fallecidos no hablan, pero sus familias están en desgracia, estamos en un estado de guerra", mencionó.

Según indicó Ojeda, una nueva paralización total del servicio de transporte impactaría al rededor de 14 millones de viajes en la capital. Durante los últimos días, un chofer falleció tras un ataque y dos líneas sufrieron un atentado.