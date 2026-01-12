La salidas confirmadas de Universitario que preocupan a los hinchas con el tetracampeonato

Universitario de Deportes tiene un objetivo para este 2026: lograr el tetracampeonato. Lo que está pasando es que gran parte de la hinchada crema está preocupada por como están manejando el tema de las salidas y fichajes. Hasta a sus promesas que han destacado en la Liga 3 las están prestando a otros equipos de la Liga 1. ¿Peligra el 'tetra'?

Una de las más grandes apuestas de Universitario en la temporada es Javier Rabanal. Desistieron de contar con un DT como Jorge Fossati, que conocía el plantel a la perfección y que ya sabía lo que era ganar títulos. Aún así, le están dando toda la confianza al español para que haga bien las cosas y celebren a final de temporada. Y la salida del 'Nono' no es la única polémica.

Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano

Salidas confirmadas de Universitario

Con la salida de Jorge Fossati como DT, también se suman los siguientes jugadores: Rodrigo Ureña, Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa, Jairo Vélez, Gustavo Dulanto, Álvaro Rojas, Aamet Calderón, Nicolás Rengifo, Sebastián Osorio y Milton Medina.

Probablamente la baja más dura es la de Rodrigo Ureña. El volante chileno dejó la valla alta en Universitario y hasta el momento no hay un fichaje que cubra esa posición. Todo indica que Jesús Castillo tendrá esa dura misión. Después, no se puede dejar de mencionar a Sebastián Britos, que era indiscutible, pero no le renovaron y ahora Diego Romero tomará su lugar.

Los fichajes de Universitario

Aparte de la llegada del DT español Javier Rabanal, Universitario cerró las contrataciones del defensa argentino Caín Fara, el volante argentino Héctor Fértoli y el delantero senegalés Sekou Gassama. Este último es la apuesta de Universitario en el ataque en reemplazo de Diego Churín. Aun no se suma a la pretemporada crema por un permiso especial.