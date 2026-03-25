¿Quién es Jorge Nieto, candidato presidencial del Buen Gobierno y cuáles son sus propuestas?

A poco de las elecciones generales 2026 en el Perú, miles de ciudadanos aún no conocen a los candidatos, por ello, hoy presentamos la hoja de vida de Jorge Nieto, quien se consolida entre los primeros puestos de las encuestas electorales. El líder del Partido del Buen Gobierno ha ganado terreno presentándose como una opción técnica y con experiencia en gestión pública.

¿Quién es Jorge Nieto y cuál es su experiencia?

Jorge Nieto Montesinos es sociólogo por la PUCP y posee estudios de doctorado en México. Su carrera destaca por haber liderado los ministerios de Cultura y Defensa. Es recordado por encabezar el COEN bajo el lema "Una Sola Fuerza" durante la crisis de El Niño Costero en 2017, una gestión que le otorgó gran visibilidad por su capacidad operativa.

Su trayectoria no registra sentencias ni procesos judiciales abiertos, un punto que su equipo de campaña resalta para diferenciarse del resto de aspirantes. Actualmente, encabeza una plancha presidencial junto a Susana Matute y Carlos Caballero.

¿Cuáles son las propuestas de Jorge Nieto?

Seguridad

En seguridad, Nieto propone la creación de un Comando de Élite de inteligencia táctica. El objetivo es desarticular bandas de extorsión y sicariato mediante el uso de tecnología y mapeo digital del delito, dejando atrás el patrullaje convencional sin resultados. Es una apuesta por la "mano inteligente" sobre la improvisación.

En salud, su plan de gobierno ante el JNE plantea el Sistema Prestacional Único. Busca unificar la atención del MINSA, EsSalud y las fuerzas del orden. Con esto, cualquier peruano podrá atenderse en cualquier hospital del país usando solo su DNI, gracias a una Historia Clínica Electrónica que conectará a todo el sistema nacional.

Economía y Tecnología

Nieto busca modernizar la economía con un enfoque en la Amazonía y biotecnología. Propone que el Estado peruano invierta en ciencia para aprovechar nuestra biodiversidad, convirtiendo a la selva en un motor de riqueza sostenible. Además, planea formalizar la minería artesanal separándola drásticamente de las redes criminales de minería ilegal.

Finalmente, su propuesta tecnológica incluye el lanzamiento de un Satélite Nacional de Telecomunicaciones. Con esta herramienta, el candidato del Buen Gobierno asegura que llevará conectividad real y educación de calidad a las zonas de frontera y comunidades altoandinas, cerrando la brecha digital que afecta a millones de peruanos.