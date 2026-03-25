- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Universitario vs Regatas
- Real Madrid vs Barcelona
¿Quién es Jorge Nieto, candidato presidencial del Buen Gobierno y cuáles son sus propuestas?
Conoce quién es Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno. Repasa su hoja de vida, experiencia como ministro y propuestas para las Elecciones 2026.
A poco de las elecciones generales 2026 en el Perú, miles de ciudadanos aún no conocen a los candidatos, por ello, hoy presentamos la hoja de vida de Jorge Nieto, quien se consolida entre los primeros puestos de las encuestas electorales. El líder del Partido del Buen Gobierno ha ganado terreno presentándose como una opción técnica y con experiencia en gestión pública.
PUEDES VER: Hoy debate presidencial EN VIVO con Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto: a qué hora y dónde ver
¿Quién es Jorge Nieto y cuál es su experiencia?
Jorge Nieto Montesinos es sociólogo por la PUCP y posee estudios de doctorado en México. Su carrera destaca por haber liderado los ministerios de Cultura y Defensa. Es recordado por encabezar el COEN bajo el lema "Una Sola Fuerza" durante la crisis de El Niño Costero en 2017, una gestión que le otorgó gran visibilidad por su capacidad operativa.
Su trayectoria no registra sentencias ni procesos judiciales abiertos, un punto que su equipo de campaña resalta para diferenciarse del resto de aspirantes. Actualmente, encabeza una plancha presidencial junto a Susana Matute y Carlos Caballero.
¿Cuáles son las propuestas de Jorge Nieto?
Seguridad
En seguridad, Nieto propone la creación de un Comando de Élite de inteligencia táctica. El objetivo es desarticular bandas de extorsión y sicariato mediante el uso de tecnología y mapeo digital del delito, dejando atrás el patrullaje convencional sin resultados. Es una apuesta por la "mano inteligente" sobre la improvisación.
En salud, su plan de gobierno ante el JNE plantea el Sistema Prestacional Único. Busca unificar la atención del MINSA, EsSalud y las fuerzas del orden. Con esto, cualquier peruano podrá atenderse en cualquier hospital del país usando solo su DNI, gracias a una Historia Clínica Electrónica que conectará a todo el sistema nacional.
Economía y Tecnología
Nieto busca modernizar la economía con un enfoque en la Amazonía y biotecnología. Propone que el Estado peruano invierta en ciencia para aprovechar nuestra biodiversidad, convirtiendo a la selva en un motor de riqueza sostenible. Además, planea formalizar la minería artesanal separándola drásticamente de las redes criminales de minería ilegal.
Finalmente, su propuesta tecnológica incluye el lanzamiento de un Satélite Nacional de Telecomunicaciones. Con esta herramienta, el candidato del Buen Gobierno asegura que llevará conectividad real y educación de calidad a las zonas de frontera y comunidades altoandinas, cerrando la brecha digital que afecta a millones de peruanos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90