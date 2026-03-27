BTS en Lima 2026: fecha de preventa, precios y zonas del concierto en el Estadio San Marcos

La ARMY peruana y todos los fans del kpop celebran con esta fantástica noticia: BTS, la banda coreana más grande de los últimos años, acaba de confirmar la fecha de su llegada a nuestro país para tocar su primer concierto en el Perú, pero también con los precios confirmados para este espectáculo que promete ser todo un suceso.

BTS en Perú: cuándo y dónde se presenta en Lima

Desde hace meses se sabía que BTS había confirmado su llegada a Perú para 2026, pero lo cierto es que no se había concretado fecha alguna. Sin embargo, en la mañana del viernes 27 de marzo, se hizo oficial que el primer concierto de la agrupación de Kpop se realizará los próximos 9 y 10 de octubre de este año.

Para recibir a todas las ARMY en este mega espectáculo se escogió el Estadio de San Marcos como escenario para que los fans enloquezcan con todos los hits y temas inéditos de esta agrupación pionera en llevar al mundo este sonido que hoy tiene su propio género musical.

BTS confirma fecha de conciertos en Lima.

BTS en Perú: precios de las entradas

Ticketmaster será la empresa encargada de la venta de entradas para las dos fechas de concierto de BTS en Perú en el Estadio de San Marcos y sus precios, tanto para las ARMY como para la venta general, serán los siguientes:

Campo: S/851.

S/851. Tribuna occidente (numerado): S/667.

S/667. Tribuna oriente (numerado): S/667.

S/667. Tribuna norte (numerado): S/483.

S/483. Tribuna sur (numerado): S/483

Así serán las ubicaciones y precios para BTS en Perú.

BTS en Perú: cuándo empieza la venta de entradas

Debes tener en cuenta lo siguiente: Ticketmaster ha establecido dos métodos de venta de tickets para los conciertos de BTS en Perú: preventa ARMY Membership y la venta general.

En cuanto a la Preventa ARMY Membership, esta es exclusiva para las ARMY debidamente registradas y con una suscripción vigente. Este proceso se realizará en dos fechas: desde el martes 7 de abril desde las 10.00 a. m. y culminará el miércoles 8 de abril a las 10.00 p. m.

Por su parte, la venta general dará comienzo el viernes 10 de abril desde las 10.00 a. m.

BTS en Lima: puedes acompañar a tus ídolos en la prueba de sonido

Sin embargo, Ticketmaster ha puesto a la venta un paquete exclusivo para los más fans de BTS: se trata del Soundcheck Package y cuyo costo se eleva hasta los S/2,591, el cual te dará derecho a lo siguiente:

Una entrada a Campo Acceso A.

Acceso a la prueba de sonido en el Estadio de San Marcos previo al concierto.

Recibirás un artículo de regalo VIP.

Un laminado VIP y Lanyard.

Podrás comprar merchandising de BTS antes de los conciertos.

Podrás entrar antes que nadie al estadio para conseguir la mejor locación para ti.

Check-in exclusivo y personal VIP en el evento.

Esto es lo que ofrece el paquete para ver la prueba de sonido de BTS.

Ten en cuenta que aquellos que obtengan este paquete súper exclusivo serán informados directamente por el organizador del evento, en este caso, Live Nation Perú, quienes se encargarán de comunicar los horarios de ingreso y acceso a los beneficios.