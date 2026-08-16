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Resultados Sinuano Día sorteo de HOY, domingo 16 de agosto 2026: ver EN VIVO números ganadores
HOY, domingo 16 de agosto regresa con fuerza el Sinuano Día. A continuación, podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores que caerán.
¿Podrás ser el próximo millonario? El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia, quienes pondrán a prueba su suerte HOY, domingo 16 de agosto. En esta nota de Líbero, revisa el chance, además, sigue el sorteo EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores.
PUEDES VER: Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 15 de agosto : premio mayor y números ganadores del último sorteo
Resultados Sinuano Día y Noche último sorteo de hoy, domingo 16 de agosto 2026: ver en vivo números ganadores
Bienvenidos
HOY, domingo 16 de agosto de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿Qué es la Quinta en el Sinuano?
La Quinta se refiere a un número adicional relacionado con el resultado principal de un sorteo. Su relevancia puede cambiar en función de las circunstancias del juego y el tipo de apuesta efectuada, lo que puede influir en diversas modalidades de premiación.
¿Cuál es el premio máximo del Sinuano?
El El Sinuano, tanto en su versión Día y Noche, ofrece un premio máximo que se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden preciso. Esta hazaña permite al afortunado ganador recibir una ganancia equivalente a 4.500 veces el monto apostado.
¡Vamos al Circo!
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