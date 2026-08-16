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Resultados Sinuano Día sorteo de HOY, domingo 16 de agosto 2026: ver EN VIVO números ganadores

HOY, domingo 16 de agosto regresa con fuerza el Sinuano Día. A continuación, podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores que caerán.

Melanni Miranda
Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día de este domingo 16 de agosto de 2026
Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día de este domingo 16 de agosto de 2026 | Composición Líbero.
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¿Podrás ser el próximo millonario? El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia, quienes pondrán a prueba su suerte HOY, domingo 16 de agosto. En esta nota de Líbero, revisa el chance, además, sigue el sorteo EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores.

Revisa en Líbero los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 15 de agosto

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Resultados Sinuano Día y Noche último sorteo de hoy, domingo 16 de agosto 2026: ver en vivo números ganadores

09:19
16/8/2026

Bienvenidos

HOY, domingo 16 de agosto de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué es la Quinta en el Sinuano?

La Quinta se refiere a un número adicional relacionado con el resultado principal de un sorteo. Su relevancia puede cambiar en función de las circunstancias del juego y el tipo de apuesta efectuada, lo que puede influir en diversas modalidades de premiación.

¿Cuál es el premio máximo del Sinuano?

El El Sinuano, tanto en su versión Día y Noche, ofrece un premio máximo que se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden preciso. Esta hazaña permite al afortunado ganador recibir una ganancia equivalente a 4.500 veces el monto apostado.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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