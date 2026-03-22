Vecinos de Villa El Salvador recibieron excelente noticia: se confirmó entrega GRATUITA de importante alimento

Uno de los alimentos más ricos en nutrientes que pueden consumir las personas es el pescado, un insumo marino que es una de las bases en la alimentación de los peruanos. Por ello, la Municipalidad de Villa El Salvador llevó a cabo una campaña de entrega gratuita de este producto biológico para la población de la tercera edad del distrito.

Villa El Salvador entrega pescado a vecinos de la tercera edad

Por ello, la comuna de VES, en trabajo conjunto con la Sociedad Nacional de Pesquería y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, realizaron este domingo 22 de marzo de 2026 la entrega de pescado para los abuelitos de este populoso distrito, cuna de una de las luchadores sociales más importantes de la historia del Perú: María Elena Moyano.

La actividad se llevó a cabo por medio del Programa Gratitud, donde la población de la tercera edad se mostró contenta con la entrega de los pescados, alimento que es fundamental para este grupo etario por sus propiedades para fortalecer el sistema inmunológico.

Los adultos mayores hicieron colas en las afueras del frontis del Palacio de la Juventud. Fue una atención rápida teniendo en cuenta la edad de la población a la cual va dirigida esta campaña, así como el inclemente sol que caracteriza a toda Lima durante esta época del año.

El video compartido en redes sociales por la Municipalidad de Villa El Salvador muestra que las entregas a los adultos mayores de VES consistió en dar un pescado bonito de gran tamaño, probablemente entre 3 a 5 kilos, los cuales cabían en bolsas grandes, sacando sonrisas a los beneficiarios.

La importancia de comer pescado en la tercera edad

El pescado es uno de los alimentos más importantes que los humanos podemos consumir, pero en el caso de los adultos mayores la ingesta del mismo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mantiene la masa muscular, mejora la salud cognitiva retrasando la demencia senil.

Destaca por su alto contenido en proteínas de altísima calidad, a la vez de ácidos grasos vitales como el omega-3. Los especialistas recomiendan comerlo entre 2 a 4 veces a la semana, ya sea al vapor, horno o en guisos.