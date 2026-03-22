¡Oportunidad de chamba en Lima Norte! Municipio abre convocatoria para estos puestos laborales: conoce AQUÍ los requisitos

Lima Metropolitana cuenta con 43 comunas divididas en municipalidades distritales, las cuales se encargan de la administración de recursos y la gestión de activos de las mismas, para lo cual requieren de diversos profesionales para cumplir funciones específicas. En ese sentido, Puente Piedra se encuentra en búsqueda de nuevos talentos para que sumen esfuerzos en la alcaldía.

Municipalidad de Puente Piedra lanza convocatoria para asistentes administrativos

Desde su cuenta oficial de Facebook, la comuna de Lima Norte lanzó un a convocatoria laboral buscando nuevos perfiles para el puesto de Asistente Administrativo, cuyo proceso de elección comenzará el próximo martes 24 de marzo a las 9:00 a.m. en el auditorio del Palacio de la Cultura, ubicado en Avenida San Lorenzo 426b.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha publicado los requisitos que los postulantes al puesto de trabajo de Asistente Administrativo deben de cumplir. Toma nota, ya que si cumples con estos requerimientos, entonces, tienes más chances de conseguir una plaza.

Ser hombre o mujer entre los 18 y 35 años.

Tener experiencia mínima de un año en el mismo puesto.

Contar con DNIO actualizado.

Portar Hoja de Vida (CV) actualizado.

Presentar Certificado Único Laboral.

Tener RPN (Registro Nacional de Proveedores).

Convocatoria de la Municipalidad de Puente Piedra para puestos de trabajo.

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra ha dejado un enlace oficial para que los postulantes ingresen al mismo y dejen una serie de datos de relevancia, como: nombres y apellidos, número celular, dirección exacta, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), talla de polo, adjuntar las redes sociales del postulante.

También se solicita presentar una fotografía tamaño carnet, así como adjuntar el CV Documentado. Una vez completes toda esta información, debes culminar el proceso dando clic en el botón ENVIAR. Tras ello, tienes que asistir a la hora pactada el 24 de marzo en el Palacio de la Cultura de Puente Piedra.