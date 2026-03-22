Fuertes imágenes tras robo de lingotes a plena luz del día en Costa Verde de San Miguel

Al promediar las 8.30 a. m. del 22 de marzo del 2026, la Costa Verde de San Miguel fue testigo de un violento asalto donde un grupo de delincuentes robaron lingotes de oro, atraco que generó la rápida reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ladrones asaltan auto para robar lingotes de oro en la Costa Verde

El hecho delictivo tuvo lugar a la altura de la subida de Escardó de la Costa Verde (San Miguel), cuando autos que transportaban lingotes de oro cuando, de pronto, fueron interceptados por delincuentes que portaban armas de fuego.

Tras bloquear el paso de los vehículos, los ladrones realizaron con violencia su cometido reduciendo a los ocupantes en solo segundos. Tras un intento de resistencia provocó que los facinerosos hirieran a las dos víctimas, pero sin gravedad.

El video, que fue compartido en redes sociales, muestra que los cuatro delincuentes con los rostros tapados iban en varios vehículos, así como una camioneta de apoyo que fue esencial para la huida de los maleantes. Todo esto a plena luz del día, a vista y paciencia de todos.

Efectivos de la PNP llegaron con celeridad al lugar de los hechos, tras los cual acordonaron la zona marcando el inicio de las investigaciones sobre lo sucedido, la cual está en manos de la División de Investigación de Robos, quienes también se encargaron de socorrer a los heridos.

PNP inicia investigaciones tras robo de lingotes de oro en Costa Verde

En su momento, el acceso a la subida de Escardó quedó restringido, en tanto que los otros carriles de la Costa Verde funcionan con normalidad. En ese interín se reconoció la identidad de las víctimas: Elmer Valverde y César Sernaque, los cuales conducían con dirección al Callao con los lingotes de oro.

Ambos hombres fueron trasladados a un centro de salud cercano para ser atendidos por los médicos, donde uno de ellos presenta una herida producto de un golpe en la cabeza. Eso sí, hasta el momento no ha quedado claro si el transporte de los lingotes de oro contaba con el debido resguardo o, por el contrario, si se trata de una empresa autorizada para esto.

Lo último puede parecer un dato menor, pero no lo es, ya que la investigación debe establecer el origen del oro, así como la logística que se empleó para transportarlo.