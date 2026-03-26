CONFIRMADO: El lunes 30 de marzo es feriado no laborable, ¿para quiénes aplica y qué se celebra?

Miles de ciudadanos en Perú aguardan con entusiasmo el feriado largo por Semana Santa, que se celebrará del 2 al 5 de abril. No obstante, muchos desconocen que el lunes 30 de marzo será un día no laborable para las trabajadoras y trabajadores del hogar, conforme a lo establecido en la Ley N.° 31047.

En el Perú, el Día de las Trabajadoras del Hogar se conmemora cada 30 de marzo, como una fecha destinada a reconocer la labor de miles de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Cabe señalar que este día libre no está marcado en el calendario oficial.

El 30 de marzo es día no laborable para trabajadoras del hogar.

Por otro lado, según la Ley N.° 31047, esta norma protege a las personas que realizan labores propias del hogar, como la limpieza, el cuidado y el mantenimiento de una vivienda mediante un contrato. Además, se establece que la edad mínima para desempeñar este tipo de trabajo es de 18 años.

¿Cuál es la importancia del Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar?

El Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar es una fecha clave para reconocer y valorar una labor esencial que muchas veces ha sido invisibilizada. Estas personas cumplen un rol fundamental en el funcionamiento de los hogares, permitiendo que miles de familias puedan desarrollar sus actividades diarias.

Su importancia también radica en que promueve la defensa de sus derechos laborales, como el acceso a un salario justo, beneficios sociales, descanso adecuado y condiciones dignas de trabajo. En ese sentido, la Ley N.° 31047 ha sido un avance significativo, ya que establece garantías para este sector.

Frases para dedicar por el Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar