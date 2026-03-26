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CONFIRMADO: El lunes 30 de marzo es feriado no laborable, ¿para quiénes aplica y qué se celebra?

A poco de finalizar el mes, se confirmó que el lunes 30 de marzo corresponde a un día no laborable para determinado sector de la población. Conoce más detalles.

Angie De La Cruz
Se confirmó día no laborable para el lunes 30 de marzo a nivel nacional, según El Peruano.
Se confirmó día no laborable para el lunes 30 de marzo a nivel nacional, según El Peruano. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Miles de ciudadanos en Perú aguardan con entusiasmo el feriado largo por Semana Santa, que se celebrará del 2 al 5 de abril. No obstante, muchos desconocen que el lunes 30 de marzo será un día no laborable para las trabajadoras y trabajadores del hogar, conforme a lo establecido en la Ley N.° 31047.

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En el Perú, el Día de las Trabajadoras del Hogar se conmemora cada 30 de marzo, como una fecha destinada a reconocer la labor de miles de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Cabe señalar que este día libre no está marcado en el calendario oficial.

feriado

El 30 de marzo es día no laborable para trabajadoras del hogar.

Por otro lado, según la Ley N.° 31047, esta norma protege a las personas que realizan labores propias del hogar, como la limpieza, el cuidado y el mantenimiento de una vivienda mediante un contrato. Además, se establece que la edad mínima para desempeñar este tipo de trabajo es de 18 años.

¿Cuál es la importancia del Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar?

El Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar es una fecha clave para reconocer y valorar una labor esencial que muchas veces ha sido invisibilizada. Estas personas cumplen un rol fundamental en el funcionamiento de los hogares, permitiendo que miles de familias puedan desarrollar sus actividades diarias.

Su importancia también radica en que promueve la defensa de sus derechos laborales, como el acceso a un salario justo, beneficios sociales, descanso adecuado y condiciones dignas de trabajo. En ese sentido, la Ley N.° 31047 ha sido un avance significativo, ya que establece garantías para este sector.

Frases para dedicar por el Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar

  • Gracias por tu dedicación y esfuerzo, tu trabajo hace la diferencia cada día.
  • Tu labor es valiosa, digna y merece todo el respeto del mundo.
  • Hoy reconocemos el compromiso y amor que pones en cada tarea.
  • Tu trabajo sostiene hogares y construye bienestar.
  • Gracias por cuidar, ordenar y brindar tranquilidad con tu esfuerzo diario.
  • Tu labor merece ser visibilizada y respetada siempre.
  • Eres parte fundamental del hogar, tu trabajo es invaluable.
  • Hoy celebramos tu esfuerzo, constancia y dedicación.
  • Tu trabajo merece reconocimiento, dignidad y justicia.
  • Gracias por tu responsabilidad y compromiso constante.
  • Tu esfuerzo diario hace la vida más fácil para muchas familias.
  • Hoy alzamos la voz para valorar tu importante labor.
  • Tu trabajo es sinónimo de respeto y dedicación.
  • Mereces condiciones justas y un trato digno siempre.
  • Gracias por tu paciencia, entrega y profesionalismo.
  • Tu labor merece ser reconocida todos los días, no solo hoy.
  • Hoy celebramos tu aporte y exigimos respeto a tus derechos.
  • Tu trabajo es esencial y digno de admiración.
  • Gracias por ser parte fundamental en cada hogar.
  • Tu esfuerzo construye hogares más humanos y organizados.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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