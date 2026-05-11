Feriado no laborable este jueves 14 de mayo en Lima: qué se celebra y a quiénes beneficia, según El Peruano

El calendario oficial 2026 marca feriados a nivel nacional que benefician a toda la población; sin embargo, existen fechas no laborables que exclusivamente se otorgan a ciertas regiones. Este es el caso de la provincia de Yauyos en la región de Lima, que este jueves 14 de mayo celebrará las Tradicionales Fiestas Patronales en honor al Señor de la Ascensión de Cachuy.

A través de la Ordenanza Municipal N.º 003-2026-MPY, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció que este 14 de mayo será feriado no laborable en Yauyos debido a la celebración. Esto implica que los trabajadores del sector público que laboren en dicha provincia gozarán de un día libre.

El 14 de mayo fue declarado feriado día no laborable en la provincia de Yauyos, región Lima.

“Se hace necesario institucionalizar y oficializar el Feriado No Laborable en dicha fecha, a fin de que los funcionarios y trabajadores de dependencias públicas y privadas, así como la ciudadanía y visitantes en general, participen activamente en las actividades de carácter religioso, cultural, costumbrista y cívico que se programa cada año”, se indica en la reciente normativa.

Por otro lado, el sector privado también podrá acogerse a esta jornada de descanso en las mismas condiciones. Sin embargo, los trabajadores deberán coordinar previamente con sus respectivas empresas para definir su aplicación y participar en las fiestas patronales.

Se sabe que esta festividad de la provincia de Yauyos reúne a miles de peregrinos que llegan hasta el santuario ubicado en la zona de Cachuy, en el distrito de Catahuasi, donde participan en procesiones, misas y actividades tradicionales de gran importancia religiosa y cultural.

“Que, del 09 al 15 de mayo el Santuario de Cachuy, acogerá nuevamente a varios miles de fieles devotos que, desde Cañete, Yauyos y otras partes del Perú y del extranjero, ascenderán por las montañas en peregrinación para encontrarse con el Señor de la Ascensión de Cachuy.”, se agregó.