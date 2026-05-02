Resultados de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Este sábado 2 de mayo del 2026, puede cambiar tu vida gracias a la Lotería de Boyacá. Este popular sorteo de Colombia pone en juego el premio mayor de $15.000 millones y en esta nota podrás seguir EN VIVO el chance para ver los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados en la noche, con el sorteo principal programado aproximadamente a las 10:40 p. m. (hora de Colombia), momento en el que se define el premio mayor.

Billete de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 2 de mayo.

¿Cómo se juega el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá consiste en adquirir un billete oficial que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. Para ganar el premio mayor, tanto el número como la serie del billete deben coincidir exactamente con los resultados del sorteo. Además, existen premios secundarios, conocidos como secos, que se otorgan si el número coincide, aunque la serie sea diferente.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo. Este atractivo monto se entrega semanalmente en cada sorteo regular y constituye el principal incentivo para los apostadores que logren acertar el número y la serie ganadores.

Premios de la Lotería de Boyacá

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos



