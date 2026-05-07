Superará a Matute: inicia construcción de megaestadio peruano con inversión de más de 4 millones de soles

El Perú se prepara para sumar un nuevo coloso deportivo. En la región Cusco ya arrancó la construcción de un moderno estadio que promete convertirse en uno de los escenarios más imponentes del país, tanto por infraestructura como por capacidad. El proyecto, impulsado por la Universidad Andina, se desarrolla en Huasao, distrito de Oropesa, y contempla una inversión inicial que supera los 4 millones de soles.

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La nueva obra deportiva no solo busca revolucionar el fútbol en el sur del país, sino también posicionarse como una alternativa de primer nivel para la realización de grandes eventos nacionales e internacionales. Con un diseño moderno y una ejecución dividida en tres etapas, el recinto apunta a convertirse en uno de los estadios más importantes del Perú hacia el 2030.

El nuevo estadio en Cusco tendrá más capacidad que Matute

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los hinchas es el aforo proyectado. El estadio contará con capacidad para más de 36 mil espectadores, superando escenarios históricos como el Alejandro Villanueva de Alianza Lima, conocido popularmente como Matute, y el estadio Mansiche de Trujillo, entre otros.

La propuesta arquitectónica incluye tecnología moderna y espacios diseñados para ofrecer mejores condiciones tanto para los futbolistas como para los asistentes. El objetivo es convertir al recinto en un punto estratégico para el desarrollo del deporte en el sur peruano.

Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, puede ser superado por el megaestadio de Cusco.

Primera etapa incluirá drenaje, riego automatizado y vestuarios

La construcción arrancó oficialmente con una primera fase que tendrá una duración aproximada de 180 días. En esta etapa inicial se ejecutarán trabajos fundamentales para el desarrollo de la infraestructura, como la instalación del sistema de drenaje, riego automatizado, servicios higiénicos y vestuarios.

Estas obras servirán como base para las siguientes fases del proyecto, que avanzará progresivamente hasta completar el ambicioso diseño planteado por la institución promotora.

Proyecto del megaestadio puede estar listo para el 2030

El plan contempla tres etapas de construcción. La segunda fase incluirá la edificación del primer anillo de tribunas, que tendrá capacidad para más de 23 mil espectadores. Además, se implementarán estacionamientos subterráneos, áreas médicas especializadas y un centro de alto rendimiento.

Posteriormente, la tercera y última etapa ampliará el aforo con un segundo anillo destinado a recibir cerca de 13 mil aficionados adicionales. También se construirá el techado de tribunas, palcos VIP y zonas especiales para transmisiones deportivas.

Según las proyecciones del proyecto, el nuevo estadio estaría completamente terminado dentro de cuatro años, con la mira puesta en una posible inauguración durante el 2030. El recinto podría cambiar el panorama de la infraestructura deportiva peruana y convertirse en un referente para Cusco.