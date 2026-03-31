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ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: extranjero con más de 20 años en el país recibió una MULTA de casi $2 millones por este DURO MOTIVO
Miles de inmigrantes podrían enfrentar multas millonarias sin saberlo, como ocurrió con un residente cubano en Phoenix cuya deuda creció durante años.
Un inmigrante cubano que pasó más de dos décadas construyendo su vida en Estados Unidos se enfrenta ahora a una situación poco conocida: una multa millonaria que se acumuló silenciosamente durante años. Lo que hasta entonces parecía una rutina de trabajo y familia se convirtió en una pesadilla al recibir una carta del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), notificándole un monto cercano a los 2 millones de dólares.
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¿De qué manera una orden de deportación puede costarle millones a los inmigrantes en EE. UU.?
Según informes, la orden de deportación fue emitida en 2010. Desde entonces, la ley de inmigración permite aplicar sanciones diarias a quienes no abandonan el país, las cuales se acumulan con el tiempo hasta alcanzar cifras prácticamente imposibles de pagar.
El residente de Phoenix asegura que nunca fue notificado correctamente, ya que se encontraba bajo custodia estatal por otro proceso legal. Los abogados de inmigración destacan que la notificación formal es crucial: si se demuestra que no se entregó adecuadamente, es posible apelar o reducir la sanción.
Multas acumuladas: el impacto silencioso que pocos notan
Este caso evidencia un aspecto poco conocido del sistema migratorio estadounidense: los inmigrantes pueden acumular deudas considerables sin ser conscientes de ello. Muchas personas se concentran únicamente en regularizar su estatus o evitar la deportación, sin saber que las multas diarias pueden acumularse durante años.
El afectado ya inició el proceso de apelación, con la estrategia de demostrar la falta de notificación efectiva. Expertos señalan que, aunque existen vías legales para revertir o reducir la multa, no se trata de un proceso sencillo y requiere asesoría especializada.
La historia advierte a miles de inmigrantes latinos: incluso décadas viviendo en EE. UU. no garantizan inmunidad frente a sanciones económicas que pueden ascender a cifras millonarias, subrayando la importancia de mantenerse informado y contar con el apoyo legal adecuado.
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