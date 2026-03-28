MÁXIMA PRECAUCIÓN para inmigrantes: ¿Los indocumentados pueden unirse al ejército de EE. UU. y obtener la CIUDADANÍA?

Una imagen viral ha circulado más de 3.500 veces en redes sociales, afirmando que el presidente Donald Trump ofreció la ciudadanía a inmigrantes indocumentados que se enlistaran en el ejército estadounidense. AFP Factual confirma que esta información es falsa: solo los ciudadanos o residentes legales pueden unirse a las Fuerzas Armadas.

Es incorrecto que el presidente de EE. UU. haya prometido la ciudadanía a inmigrantes indocumentados.

Los inmigrantes indocumentados no pueden unirse al ejército de EE. UU. y obtener la ciudadanía americana

La foto comenzó a difundirse en medio del conflicto en Medio Oriente, iniciado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, los bombardeos han continuado, mientras Trump presentó un plan de paz que, según reportes, habría sido entregado a Teherán mediante la mediación de Pakistán, pero que Irán rechazó. El 26 de marzo, el mandatario negó estar “desesperado” por cerrar un acuerdo con Irán, a pesar del aumento de los precios del petróleo y de la presión política para evitar un conflicto prolongado en la región.

Sin embargo, la supuesta oferta de ciudadanía americana a inmigrantes indocumentados carece de fundamento. Una búsqueda inversa de la imagen condujo a un video en TikTok, publicado el 23 de junio de 2025, generado mediante inteligencia artificial, que afirmaba: "Trump creará un nuevo ejército compuesto únicamente por inmigrantes indocumentados. Quienes acepten unirse a este ejército podrán vivir legalmente en Estados Unidos junto con sus familias".

Solo los ciudadanos y residentes legales pueden enlistarse en el ejército de Estados Unidos

Las embajadas de Estados Unidos en México y Argentina emitieron comunicados desmintiendo la información viral: "Las reglas establecen que solo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (con Green Card) pueden enlistarse en las Fuerzas Armadas. No es posible unirse al ejército para obtener una visa o estatus migratorio", aseguraron.

Margaret Stock, experta en derecho migratorio y teniente coronel retirada de la Policía Militar de la Reserva del ejército de EE. UU., explicó a AFP Factual: "Una persona no puede alistarse a menos que tenga ciudadanía estadounidense, nacionalidad estadounidense o una Green Card. Existen excepciones limitadas para las personas que son ciudadanos de Palaos, Micronesia y la República de las Islas Marshall. El presidente Trump no tiene autoridad para "eximir" los requisitos de esta ley".

Stock agregó que, aunque los inmigrantes indocumentados podrían enlistarse bajo autorización del Congreso, la última vez que esto ocurrió fue durante la Guerra de Vietnam (1954-1975). En resumen, la información viral sobre el reclutamiento de inmigrantes indocumentados y la obtención de ciudadanía en EE. UU. es falsa y no tiene sustento legal ni oficial, según AFP Factual.