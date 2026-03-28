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MÁXIMA PRECAUCIÓN para inmigrantes: ¿Los indocumentados pueden unirse al ejército de EE. UU. y obtener la CIUDADANÍA?

Se está difundiendo una publicación que asegura que Trump permitiría a inmigrantes indocumentados unirse al ejército como vía para conseguir la ciudadanía.

María Zapata
Circula una foto de Trump prometiendo ciudadanía a inmigrantes en el ejército.
Circula una foto de Trump prometiendo ciudadanía a inmigrantes en el ejército. | Composición de María Zapata | Líbero
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Una imagen viral ha circulado más de 3.500 veces en redes sociales, afirmando que el presidente Donald Trump ofreció la ciudadanía a inmigrantes indocumentados que se enlistaran en el ejército estadounidense. AFP Factual confirma que esta información es falsa: solo los ciudadanos o residentes legales pueden unirse a las Fuerzas Armadas.

inmigrantes indocumentados

Es incorrecto que el presidente de EE. UU. haya prometido la ciudadanía a inmigrantes indocumentados.

USCIS limita el asilo en EE. UU. solo a ciertos inmigrantes y endurece requisitos.

PUEDES VER: ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: el USCIS LIMITA EL ASILO solo a este grupo de personas y endurece requisitos

Los inmigrantes indocumentados no pueden unirse al ejército de EE. UU. y obtener la ciudadanía americana

La foto comenzó a difundirse en medio del conflicto en Medio Oriente, iniciado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, los bombardeos han continuado, mientras Trump presentó un plan de paz que, según reportes, habría sido entregado a Teherán mediante la mediación de Pakistán, pero que Irán rechazó. El 26 de marzo, el mandatario negó estar “desesperado” por cerrar un acuerdo con Irán, a pesar del aumento de los precios del petróleo y de la presión política para evitar un conflicto prolongado en la región.

Sin embargo, la supuesta oferta de ciudadanía americana a inmigrantes indocumentados carece de fundamento. Una búsqueda inversa de la imagen condujo a un video en TikTok, publicado el 23 de junio de 2025, generado mediante inteligencia artificial, que afirmaba: "Trump creará un nuevo ejército compuesto únicamente por inmigrantes indocumentados. Quienes acepten unirse a este ejército podrán vivir legalmente en Estados Unidos junto con sus familias".

Solo los ciudadanos y residentes legales pueden enlistarse en el ejército de Estados Unidos

Las embajadas de Estados Unidos en México y Argentina emitieron comunicados desmintiendo la información viral: "Las reglas establecen que solo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (con Green Card) pueden enlistarse en las Fuerzas Armadas. No es posible unirse al ejército para obtener una visa o estatus migratorio", aseguraron.

Margaret Stock, experta en derecho migratorio y teniente coronel retirada de la Policía Militar de la Reserva del ejército de EE. UU., explicó a AFP Factual: "Una persona no puede alistarse a menos que tenga ciudadanía estadounidense, nacionalidad estadounidense o una Green Card. Existen excepciones limitadas para las personas que son ciudadanos de Palaos, Micronesia y la República de las Islas Marshall. El presidente Trump no tiene autoridad para "eximir" los requisitos de esta ley".

Stock agregó que, aunque los inmigrantes indocumentados podrían enlistarse bajo autorización del Congreso, la última vez que esto ocurrió fue durante la Guerra de Vietnam (1954-1975). En resumen, la información viral sobre el reclutamiento de inmigrantes indocumentados y la obtención de ciudadanía en EE. UU. es falsa y no tiene sustento legal ni oficial, según AFP Factual.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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