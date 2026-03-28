¡Atención! Recientemente, una mujer fue detenida luego de la exhaustiva investigación de cuatro denuncias de robo en Walmart, realizada por la policía de Jonesboro, en EE. UU. Autoridades locales señalan que la sospechosa utilizaba sistemas de autopago para eludir el pago total de los productos adquiridos. AQUÍ los detalles.

Walmart: reportan arresto de mujer tras ser acusada de cuatro robos en tienda; pagará millonaria fianza

‘NeaReport’ confirmó que, Amber Nicolle McGinnis, de 48 años, fue arrestada bajo cuatro cargos de hurto en tiendas, reincidencia y un delito grave de clase D. Asimismo, se conoció que su próxima audiencia está programada para el 18 de mayo, donde la jueza Barbara Halsey ya estableció una fianza de US$50.000, ya sea en efectivo o mediante fianza.

Walmart: reportan arresto de mujer tras ser acusada de cuatro robos en tienda; pagará millonaria fianza.

McGinnis también enfrenta cargos por incumplimiento de la libertad condicional. Según una declaración jurada de causa probable, el 23 de marzo de 2026, las autoridades recibieron cuatro denuncias de robo en el Walmart situado en 1911 West Parker Road, donde se identificó a McGinnis y a su cómplice, Mark McGinnis.

El primer incidente, en el que figura la mujer, se llevó a cabo el 9 de marzo, cuando ambos sospechosos utilizaron un método de escaneo fraudulento en una caja de autopago, logrando salir con mercancía sin pagar por un valor total de US$36,28. Luego, el 14 de marzo, se observó a la pareja escaneando artículos y cambiando los códigos de barras para obtener un precio menor.

Si bien, en aquella oportunidad la transacción fue registrada por menos de US$10, el valor real de los productos sustraídos ascendía a US$56,32. El 17 de marzo, McGinnis y su cómplice también manipularon el código de barras, lo que les permitió salir de la tienda con el generador sin pagar el precio completo.

¿Qué se supo del cuarto incidente?

El 22 de marzo de 2026, se reportó el cuarto incidente de intento de robo en una tienda Walmart, donde la policía señaló que los sospechosos seleccionaron un generador y un ventilador, intentando escanear códigos de barras de productos de menor valor.

No obstante, los empleados de la tienda intervinieron y lograron detener a los individuos antes de que pudieran escapar. Los sospechosos abandonaron el generador y se retiraron con los únicos artículos que habían pagado, según la declaración jurada presentada. El valor total del intento de hurto fue estimado en US$477,84. Ambos tenían antecedentes penales.