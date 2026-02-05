ALERTA LABORAL en EE. UU.: caen las ofertas de empleo y aumentan los DESPIDOS en el PEOR inicio de año desde la pandemia

El mercado laboral de Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos desde la pandemia. La demanda de trabajadores sigue cayendo, las ofertas de empleo se reducen y las empresas muestran cada vez más cautela a la hora de contratar, según los últimos datos oficiales.

Nuevas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) revelan que las vacantes de empleo bajaron a 6,54 millones a fines de diciembre de 2025, el nivel más bajo desde septiembre de 2020, confirmando un escenario de "pocas contrataciones y pocos despidos" que deja a los buscadores de empleo con opciones cada vez más limitadas.

Caen las ofertas de empleo en EE. UU.

De acuerdo con el informe de la BLS, las tasas de contratación, renuncias y despidos se mantuvieron relativamente estables, pero en niveles bajos. Para los economistas, la caída en las vacantes refleja una fuerte incertidumbre empresarial sobre el rumbo de la economía en 2026.

Elizabeth Renter, economista senior de NerdWallet, advirtió que las vacantes funcionan como un indicador anticipado del mercado laboral. "Una disminución en diciembre sugiere que los empleadores no tienen claro qué harán en el corto plazo", señaló, agregando que las oportunidades para quienes buscan empleo son cada vez más escasas.

Un enero particularmente débil para el empleo

Las señales de enfriamiento se intensificaron en enero. Según estimaciones de la firma de nóminas ADP, el sector privado creó apenas 22.000 empleos, una cifra muy inferior a lo esperado por los analistas y la más baja para un mes de enero desde 2021.

El crecimiento se sostuvo casi exclusivamente por el sector sanitario, mientras que otras industrias mostraron una clara desaceleración. Además, un informe de Challenger, Gray & Christmas indicó que las empresas anunciaron planes para contratar solo 5.306 trabajadores, el nivel más bajo registrado para un mes de enero desde que se lleva este registro.

Despidos masivos y señales de alarma

El panorama se agravó con una fuerte ola de anuncios de despidos, que convirtió a enero en el peor inicio de año desde la Gran Recesión de 2009. Empresas como Amazon y UPS concentraron cerca del 40% de los recortes anunciados, con planes para eliminar 16.000 y 30.000 puestos de trabajo, respectivamente.

Los sectores más afectados fueron transporte, tecnología, salud, productos químicos y finanzas. Entre las principales causas citadas figuran la pérdida de contratos, condiciones económicas adversas, reestructuraciones y cierres. La inteligencia artificial también apareció como un factor relevante, asociada a miles de recortes anunciados.

Incertidumbre económica y reacción de los mercados

Economistas advierten que esta desaceleración en la contratación no será pasajera. Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, señaló que la incertidumbre económica, sumada a políticas comerciales e inmigratorias restrictivas, ha llevado a muchas empresas a frenar contrataciones y priorizar inversiones en tecnología.

Tras la publicación de los datos, los mercados reaccionaron con fuertes caídas: el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron la jornada con pérdidas significativas, reflejando el nerviosismo de los inversores ante un mercado laboral cada vez más frágil.