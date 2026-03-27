MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes con ciudadanía en EE. UU.: el gobierno puede REVOCAR la naturalización si cometen este GRAVE ERROR relacionado con Medicare

En un movimiento que refuerza la política de “tolerancia cero”, el gobierno de Estados Unidos advirtió que los inmigrantes con ciudadanía estadounidense podrían enfrentar la revocación de su naturalización si cometen ciertos errores graves relacionados con el programa Medicare. La medida forma parte de un endurecimiento en los procesos de revisión de la ciudadanía, especialmente en casos donde se detectan irregularidades previas a la naturalización.

Un caso reciente que ejemplifica esta política es el de Mirelys Cabrera Díaz, una mujer de origen cubano residente en Hialeah, Florida, cuya ciudadanía estadounidense fue revocada tras comprobarse su participación en un esquema de fraude al programa Medicare. Aunque los detalles de cada caso pueden variar, situaciones como esta muestran que ciertos errores o irregularidades graves pueden invalidar el estatus legal adquirido, incluso años después de naturalizarse.

Revisiones intensificadas de la ciudadanía

En los últimos meses, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha incrementado la revisión de expedientes y la presentación de demandas en tribunales federales para evaluar casos de naturalización obtenida de manera irregular. Las investigaciones se centran en antecedentes del solicitante y posibles inconsistencias en sus declaraciones durante el proceso de ciudadanía.

Ciudadanía estadounidense en riesgo: el gobierno puede revocarla por estos errores graves.

En el caso de Cabrera Díaz, se determinó que su participación en actividades delictivas previas, incluyendo la conspiración para defraudar Medicare por más de seis millones de dólares, la inhabilitaba automáticamente para obtener la ciudadanía en 2017.

Expertos advierten que incluso acciones pasadas, ocurridas antes de obtener la ciudadanía, pueden convertirse en motivo de desnaturalización si afectan los criterios de “buen carácter moral” exigidos por la ley. Esto incluye cualquier actividad vinculada con programas federales como Medicare, que se revisa con especial cuidado por su importancia financiera y social. Cabrera Díaz fue condenada en 2019 a 29 meses de prisión y a pagar una restitución millonaria, y su caso ahora sirve como advertencia sobre la rigurosidad de estos controles.

Consecuencias y procesos judiciales

Si se determina que un ciudadano ha cometido un error grave, las autoridades pueden iniciar un proceso de desnaturalización ante un tribunal federal. La revocación de la ciudadanía puede derivar en procedimientos migratorios adicionales, incluida la posible deportación, según la gravedad del error y las circunstancias del caso. El ejemplo de Cabrera Díaz demuestra que incluso después de años de haber obtenido la ciudadanía, los antecedentes pueden ser revisados y sancionados.

Este tipo de procesos no solo busca sancionar irregularidades, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la ley durante el proceso de naturalización. Las autoridades recomiendan que los ciudadanos y residentes se asesoren legalmente ante cualquier duda sobre su historial o acciones que puedan poner en riesgo su estatus.