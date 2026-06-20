ALERTA MÁXIMA en Walmart: hombre fue arrestado tras ROBAR un botín de mercancía valorada en más de 1,500 dólares

Un nuevo caso de robo en Walmart en Estados Unidos generó atención tras el arresto de un hombre acusado de sustraer mercancía por más de 1.500 dólares en una tienda de la cadena en el área de Painted Post. Según las autoridades, el implicado actuó en varias ocasiones, lo que llevó a una investigación que terminó con su detención y posterior imputación de múltiples cargos.

Reginald M. Jackson, de 34 años, fue acusado por tres robos en un Walmart de Erwin.

Hombre fue arrestado tras robar artículos por un valor superior a 1500 dólares en Walmart

De acuerdo con el reporte difundido por la Policía Estatal y citado por WETM, "un hombre fue arrestado tras robar artículos por un valor superior a 1.500 dólares en Walmart". El detenido fue identificado como Reginald M. Jackson, de 34 años y residente de Elmira, quien habría estado involucrado en una serie de robos dentro de un Walmart ubicado en Erwin, Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que el arresto se produjo el jueves 18 de junio, luego de recibir una alerta sobre un individuo que habría regresado a la tienda pese a estar vinculado previamente a incidentes similares. Agentes de la Policía Estatal acudieron al lugar, lograron identificarlo y procedieron a su detención inmediata.

Estados Unidos: cargos por robo en Walmart y evidencia hallada tras el arresto

Durante la investigación, se determinó que el sospechoso habría cometido varios robos en el mismo Walmart en fechas distintas. Entre ellos, se registran pérdidas de 504 dólares en aparatos electrónicos el 14 de junio, y 1.051,94 dólares en productos electrónicos y artículos para bebés el 15 de junio.

El 18 de junio, además, se le atribuye la sustracción de una cámara digital valorada en 89 dólares, junto con un intento de llevarse productos de higiene personal por aproximadamente 360,10 dólares. En total, los hechos refuerzan la acusación de robo en Estados Unidos bajo distintas modalidades.

Tras el arresto, las autoridades también informaron el hallazgo de aproximadamente 0,49 gramos de metanfetamina durante el registro de sus pertenencias, lo que añadió un cargo adicional relacionado con la posesión de sustancias controladas. Jackson enfrenta cargos que incluyen hurto mayor en cuarto grado, varios cargos de hurto menor, intento de hurto menor y posesión criminal de sustancia controlada. El acusado fue procesado en la comisaría de SP Painted Post y quedó en libertad con citación para comparecer ante el tribunal del municipio de Erwin el 22 de julio.