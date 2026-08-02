Revelan detalles del fichaje de Ignacio Abraham por Universitario y su dificultad: "La operación es..."

Universitario se encuentra en la búsqueda de un lateral izquierdo para el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, el elenco crema no la está teniendo fácil, pues de acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, se dio a conocer la complejidad que tiene la 'U' para cerrar el fichaje de un nombre que se ha dado a conocer en las últimas horas y es Ignacio Abraham.

Ignacio Abraham en la mira de Universitario

“En las últimas horas apareció el nombre de Ignacio Abraham, un argentino que milita en Banfield. No obstante, la operación es muy complicada por el aspecto económico. Lo habíamos señalado también: existe una distancia muy grande entre lo que pide Banfield, que comparte el pase del jugador con Estudiantes de Río Cuarto de Argentina, y lo que Universitario puede pagar”.

“Hay una diferencia de casi el doble entre la pretensión económica del club argentino y el presupuesto que maneja la 'U'. Entendemos que este jugador de origen argentino-sirio, al que Héctor Cúper conoce muy bien porque lo dirigió cuando estuvo al mando de la selección de Siria, es un elemento importante y una de sus prioridades para reforzar el plantel”.

“Sin embargo, si mañana no se concreta la negociación, seguramente tendrán que activar el plan B. Hay que tomar en cuenta que el tiempo es corto, ya que el 11 de agosto cierra el libro de pases”.

“Cúper ha elegido a este jugador, le gusta y lo considera una opción importante. Han sido ofrecidos futbolistas ecuatorianos, panameños, brasileños e incluso un uruguayo, pero todo dependerá de si existe una última posibilidad para avanzar por el argentino de Banfield. De lo contrario, deberán analizar la alternativa que tienen como segunda opción”, explicó Peralta para L1 Max, previo al duelo contra Cienciano.



