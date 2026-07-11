Un extrabajador de Walmart en Cleveland presentó una demanda contra la compañía y argumentó que fue despedido debido a su participación en una peregrinación religiosa, lo que le impidió asistir a su trabajo. La situación ha generado debate sobre los derechos del personal en relación con sus creencias religiosas y la política de la empresa respecto de las ausencias justificadas. ¿Qué se reveló al respecto?

Walmart: exempleado expone a empresa y revela que fue despedido por este insólito motivo

El jueves 9 de julio, Abdul Haq, un exempleado, interpuso una demanda por discriminación religiosa contra Walmart en North Olmsted, ubicado en Brookpark Road, Estados Unidos, ante el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Cuyahoga.

Según la denuncia, Haq, quien trabajó en la cadena minorista desde abril hasta noviembre del 2024, es musulmán y fue despedido tras realizar la Umrah, un viaje espiritual a La Meca, Arabia Saudita.

Walmart: exempleado expone a empresa y revela que fue despedido por este insólito motivo.

El extrabajador acusó a la empresa de despido injustificado y discriminación religiosa. Según Haq, su salida ocurrió tras su regreso de una peregrinación por la Umrah, momento en el que la compañía desestimó sus solicitudes de adaptación religiosa y generó una supuesta falta de asistencia.

Los detalles de la demanda también muestran que Haq viajó durante dos semanas para cumplir con esta importante práctica islámica. Antes de partir, presentó la documentación necesaria para solicitar la adaptación religiosa, pero los gerentes no aceptaron su petición. A pesar de intentar enviar una segunda solicitud, no obtuvo respuesta.

Al regresar, se enteró de que la tienda lo había catalogado como “No Call/No Show”, lo que derivó en su despido. Su abogada ha señalado que la pérdida o rechazo de los documentos fue un acto deliberado para justificar su despido.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

La demanda fue presentada y asignada al magistrado Jeffrey Saffold. Para acceder al informe completo, puedes revisar el portal cleveland.com, que compartió esta información, o consultar el comunicado de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos.

No se conocen hasta el momento más detalles sobre el caso.