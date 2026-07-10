¡ALERTA MÁXIMA en EE. UU.! RETIRAN del mercado un equipo para cocinar al aire libre vendido en Walmart y Lowe's por RIESGO DE LACERACIONES
Retiran miles de parrillas Cuisinart vendidas en Walmart y Lowe’s por un posible fallo en el vidrio del horno que podría causar lesiones. Revisa el modelo.
Miles de consumidores en Estados Unidos deberán revisar sus equipos de cocina al aire libre tras el retiro del mercado de unas 12.660 parrillas de gas Cuisinart vendidas en tiendas Walmart, Lowe’s y plataformas en línea. La medida fue anunciada luego de detectarse una posible falla en un componente de vidrio que podría romperse durante el uso y causar lesiones.
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Miles de parrillas de gas vendidas en Walmart y Lowe’s son retiradas del mercado en todo EE. UU.
De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC, por sus siglas en inglés), las unidades afectadas corresponden a las parrillas Cuisinart Propel+ de cuatro quemadores y 3 en 1, fabricadas en acero inoxidable. El organismo señaló en su aviso que estos equipos incluyen un horno para preparar pizza con una cubierta de vidrio templado que podría quebrarse mientras la parrilla está en funcionamiento, generando un "riesgo de lesiones graves" por laceraciones.
Conair retira parrillas de gas Cuisinart Propel+ de cuatro quemadores por riesgo de laceraciones graves.
Las parrillas de gas en Walmart y Lowe’s incluidas en la alerta tienen el número de modelo CGG-6331, ubicado en una etiqueta dentro de la puerta metálica derecha del equipo. Estos productos fueron comercializados entre diciembre de 2024 y mayo de 2026.
Conair recibió reportes por fallas en parrillas de gas Cuisinart antes del retiro del mercado
La empresa fabricante, Conair LLC, con sede en Stamford, Connecticut, informó que recibió 37 reportes relacionados con la ruptura del vidrio y un caso de incendio asociado al producto. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas por este problema.
Los consumidores que tengan una de las parrillas de gas incluidas en el retiro del mercado pueden solicitar un reembolso por el valor original de compra o elegir un pago de 500 dólares mediante cheque. Para obtener más información o iniciar el proceso correspondiente, los afectados pueden comunicarse con Conair LLC a través de la línea gratuita (833) 408-0463.
La recomendación para los usuarios en Estados Unidos es dejar de utilizar de inmediato las parrillas afectadas y verificar el modelo de su equipo para evitar posibles accidentes relacionados con laceraciones u otro tipo de lesiones.
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