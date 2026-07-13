La Federación Croata de Fútbol anunció este lunes al entrenador Slaven Bilić como el nuevo director técnico de su selección, con miras al próximo proceso clasificatorio a la Copa del Mundo 2030. El flamante estratega reemplazará en el banquillo a Zlatko Dalić, quien dejó el puesto tras la eliminación del equipo del Mundial 2026 ante Portugal. Aquel partido terminó con un marcador de 2-1 a favor de los lusos.

A través de sus redes sociales, la La Federación Croata de Fútbol (HNS, por sus siglas en croata Hrvatski nogometni savez), le dio la bienvenida a su nuevo entrenador, quien ya dirigió a Croacia entre los años 2006 y 2012, logrando clasificar a su país a la Eurocopa sub-21 en su primer año al mando del equipo. Posteriormente, estuvo a cargo de la selección mayor y disputó la Euro del 2008.

“De 2006 a 2012, escribió algunos de los capítulos más memorables en la historia del fútbol croata, incluidos excelentes actuaciones en la Eurocopa de la UEFA y dos famosas victorias clasificatorias sobre Inglaterra, ¡mientras que con 42 victorias en 65 partidos (64,62%), Slaven Bilić también ostenta el porcentaje de victorias más alto entre los entrenadores principales de Croacia. ¡Ahora es el momento de escribir emocionantes nuevos capítulos”, publicó la HNS en su cuenta de X.

Croacia cambia de DT tras el Mundial 2026.

La salida de Zlatko Dalić

Zlatko Dalić dejó de ser entrenador de Croacia tras la eliminación del equipo en dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador dedicó unas palabras de despedida tras confirmarse su destitución: “Me marcho con el corazón lleno de alegría y orgulloso de haber contribuido a los mayores éxitos de la historia del fútbol croata”, sostuvo el estratega, quien consiguió un segundo y tercer lugar en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, respectivamente.