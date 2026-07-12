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Partidos de hoy, lunes 13 de julio, EN VIVO: programación, horarios y canales de transmisión
Revisa la programación completa, con horarios y canales, de todos los partidos de fútbol que se jueguen hoy, lunes 13 de julio.
Revisa la programación completa, con horarios y canales de transmisión, para que disfrutes de todos los partidos de fútbol de hoy, lunes 13 de julio. En esta jornada tenemos diferentes competiciones en todas partes, pero no habrá ningún compromiso de la Copa Mundial de la FIFA.
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Partidos de hoy por el Campeonato Uruguayo
|Partido
|Horario
|Canal
|Cerro Largo vs. Defensor Sporting
|5.00 p. m.
|DirecTV, DGO
Partidos de hoy por la Primera Nacional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlanta vs Colegiales
|7.00 p. m.
|LPF Play
Partidos de hoy por la Segunda División de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|La Luz vs. Tacuarembó
|1.00 p.m.
|DirecTV, DGO
|Paysandu vs Fénix
|5.00 p. m.
|DirecTV, DGO
Partidos de hoy por la Segunda División de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|América Mineiro vs. Londrina
|5.00 p.m.
|Disney+ Brasil
|Ceará vs. Athletic Club
|6.30 p. m.
|Disney+ Brasil
Vale precisar que todos los horarios de esta nota corresponden a Lima, Perú.
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