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Partidos de hoy, lunes 13 de julio, EN VIVO: programación, horarios y canales de transmisión

Revisa la programación completa, con horarios y canales, de todos los partidos de fútbol que se jueguen hoy, lunes 13 de julio.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, lunes 13 de julio, EN VIVO.
Partidos de hoy, lunes 13 de julio, EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa, con horarios y canales de transmisión, para que disfrutes de todos los partidos de fútbol de hoy, lunes 13 de julio. En esta jornada tenemos diferentes competiciones en todas partes, pero no habrá ningún compromiso de la Copa Mundial de la FIFA.

Granit Xhaka habló sobre la expulsión de Breel Embolo.

PUEDES VER: La inesperada opinión de Xhaka sobre la expulsión de Embolo en el Argentina vs Suiza: "Las normas..."

Partidos de hoy por el Campeonato Uruguayo

PartidoHorarioCanal
Cerro Largo vs. Defensor Sporting5.00 p. m.DirecTV, DGO

Partidos de hoy por la Primera Nacional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Atlanta vs Colegiales7.00 p. m.LPF Play

Partidos de hoy por la Segunda División de Uruguay

PartidoHorarioCanal
La Luz vs. Tacuarembó1.00 p.m.DirecTV, DGO
Paysandu vs Fénix5.00 p. m.DirecTV, DGO

Partidos de hoy por la Segunda División de Brasil

PartidoHorarioCanal
América Mineiro vs. Londrina5.00 p.m.Disney+ Brasil
Ceará vs. Athletic Club6.30 p. m.Disney+ Brasil

Vale precisar que todos los horarios de esta nota corresponden a Lima, Perú.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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