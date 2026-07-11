The Strongest vs. Bolívar EN VIVO por el clásico paceño: a qué hora juegan y dónde ver

Todo listo para el clásico paceño entre The Strongest vs Bolívar por la décima jornada de la Liga Boliviana 2026. Se reanuda el fútbol para los altiplánicos con un choque de alto calibre este domingo 12 de julio en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Todo inicia a partir de las 17.15 horas locales (16.15 hora peruana) con la transmisión de Entel TV.

La décima jornada de la Liga Boliviana 2026 ofrecerá una nueva edición del clásico paceño entre The Strongest y Bolívar, un duelo que promete emociones de principio a fin. El conjunto atigrado llega con la intención de hacerse fuerte y aprovechar el impulso de sus últimas actuaciones para sumar tres puntos de enorme valor en la lucha por los primeros puestos del campeonato. La intensidad y el carácter serán sus principales armas en un encuentro que siempre paraliza al país.

Bolívar afronta el compromiso con la confianza de un plantel competitivo y acostumbrado a disputar duelos de alta exigencia. La Academia buscará imponer su estilo de juego, basado en la posesión y la contundencia en ataque, con el objetivo de quedarse con una victoria que le permita consolidarse entre los líderes del torneo. La experiencia de sus principales figuras será clave para afrontar un partido de tanta presión.

Como es habitual, se espera un encuentro muy disputado, con pocas concesiones y un ambiente espectacular en las tribunas. Más allá de la posición de ambos en la tabla, el clásico paceño representa mucho más que tres puntos, ya que el orgullo y la historia estarán en juego en uno de los enfrentamientos más apasionantes del fútbol boliviano.

Anuncian el clásico de The Strongest vs Bolívar.

¿Cuándo juega The Strongest vs Bolívar?

El partido entre The Strongest vs Bolívar por la décima jornada de la Liga Boliviana se juega el domingo 12 de julio en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones del certamen local.

¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar?

El cotejo entre las escuadras protagonistas inicia a partir de las 17.15 horas locales (16.15 horas de Perú). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 15.15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 16.15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 17.15 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 18.15 horas

España: 23.15 horas

¿Dónde ver The Strongest vs Bolívar?

La transmisión del clásico paceño entre The Strongest y Bolívar por la décima jornada de la Liga Boliviana se verá por la señal en vivo de Entel TV para todo el territorio boliviano.

Posibles alineaciones de The Strongest vs Bolívar

The Strongest: Banegas, Moya, Chiatti, Saucedo, Welch, Castro, Arrascaita, Cuellar, Lom, Estacio, Quaglio.

Bolívar: Lampe, Sagredo, Arreaga, Sagredo, Gariglio, Matheus, Justiniano, Melgar, Cauteruccio, Rodríguez, Romero.

The Strongest vs Bolívar: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, The Strongest se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Bolívar en este clásico paceño. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: