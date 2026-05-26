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Goleador de Liga 1 2026 cerca de firmar por club de Bolivia: "Gusta e interesa"

Futbolista que es considerado parte de los goleadores del fútbol peruano en la temporada 2026 de la Liga 1 viene avanzando su fichaje hacia la Liga Boliviana.

Luis Blancas
Delantero de Liga 1 2026 cerca de firmar por club de Bolivia
Delantero de Liga 1 2026 cerca de firmar por club de Bolivia | Composición: Líbero
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La Liga 1 cuenta con diversos delanteros que destacan en el fútbol peruano por su cantidad de goles anotados. Es por eso que, debido a su gran rendimiento, uno de ellos despierta interés y ya avanza su llegada a la Liga Boliviana: estamos hablando de Franco Caballero, quien, tras su paso por Sport Huancayo, ahora podría emigrar.

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Delantero de Liga 1 2026 cerca de firmar por club de Bolivia

Caballero, quien actualmente es delantero de Sport Huancayo, viene destacando en la Liga 1 2026 debido a sus anotaciones, que lo colocan entre los goleadores del fútbol peruano. Tras ello, ha despertado el interés de un equipo de Bolivia y ya tiene negociaciones avanzadas.

Franco Javier Caballero, de 33 años, juega de delantero centro y, tras haber disputado 12 de 14 partidos posibles en el Torneo Apertura 2026, ya suma 4 goles ante Sporting Cristal, Comerciantes, UTC y Deportivo Garcilaso.

Franco Caballero de Sport Huancayo avanza su fichaje hacia la Liga Boliviana

Franco Caballero de Sport Huancayo avanza su fichaje hacia la Liga Boliviana

Cabe mencionar que el 9 de Sport Huancayo llegó al fútbol peruano en 2025, cuando fichó por Ayacucho FC, y, tras su gran temporada, en la que anotó cinco goles, fue contratado por el conjunto huancaíno para la Liga 1 2026.

Ahora, con un contrato vigente hasta diciembre de este año, Franco Caballero quiere seguir en ascenso en su carrera, por lo que está cerca de firmar por un club de la liga boliviana y dejar Sport Huancayo para salir del fútbol peruano.

Clubes de Franco Caballero

  • CA Defensores Unidos
  • Ayacucho FC
  • Sport Huancayo
  • CS Ben Hur
  • Sporting FC
  • CA San Martín (San Juan)
  • CA Acassuso
  • CA Colegiales
  • Unión San Felipe
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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