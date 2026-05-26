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Hernán Barcos: los objetivos que tiene que cumplir con Sporting Cristal

El delantero argentino aparece como una de las principales opciones para reforzar el ataque de Sporting Cristal. Conoce los objetivos que debe cumplir el 'Pirata'.

Manuel Menéndez
Hernán Barcos cerca de ser jugador de Sporting Cristal.
Hernán Barcos cerca de ser jugador de Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero
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El 'Pirata' ya tendría nuevo destino. Hernán Barcos está muy cerca de convertirse en jugador de Sporting Cristal, club que busca reforzar su ataque para el Torneo Clausura y que ve en el experimentado delantero una solución inmediata para potenciar su cuota goleadora.

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Las conversaciones entre ambas partes están bastante avanzadas y solo restan algunos detalles para cerrar el acuerdo. La propuesta contempla un contrato especial hasta mediados del 2027 con objetivos deportivos establecidos. Entre ellos figuran una determinada cantidad de goles y asistencias que permitirían activar automáticamente una extensión de contrato.

Si bien dentro de Sporting Cristal existen opiniones divididas respecto a la llegada de un futbolista de 42 años, los números respaldan al atacante argentino nacionalizado peruano. En la presente temporada registra nueve goles y dos asistencias, estadísticas que mantienen vigente su capacidad para marcar diferencias en el área rival.

https://libero.pe/futbol-peruano/sporting-cristal/2026/05/26/futuro-de-felipe-vizeu-llegada-de-hernan-barcos-sporting-cristal-duda-1732250

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En La Florida consideran que su experiencia, liderazgo y jerarquía pueden ser claves para un plantel que busca recuperarse en la Liga 1. El objetivo es salir de la parte baja de la tabla y convertirse en protagonista del Clausura, una misión para la cual Barcos aparece como una pieza importante.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

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