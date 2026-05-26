El 'Pirata' ya tendría nuevo destino. Hernán Barcos está muy cerca de convertirse en jugador de Sporting Cristal, club que busca reforzar su ataque para el Torneo Clausura y que ve en el experimentado delantero una solución inmediata para potenciar su cuota goleadora.

Las conversaciones entre ambas partes están bastante avanzadas y solo restan algunos detalles para cerrar el acuerdo. La propuesta contempla un contrato especial hasta mediados del 2027 con objetivos deportivos establecidos. Entre ellos figuran una determinada cantidad de goles y asistencias que permitirían activar automáticamente una extensión de contrato.

Si bien dentro de Sporting Cristal existen opiniones divididas respecto a la llegada de un futbolista de 42 años, los números respaldan al atacante argentino nacionalizado peruano. En la presente temporada registra nueve goles y dos asistencias, estadísticas que mantienen vigente su capacidad para marcar diferencias en el área rival.

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En La Florida consideran que su experiencia, liderazgo y jerarquía pueden ser claves para un plantel que busca recuperarse en la Liga 1. El objetivo es salir de la parte baja de la tabla y convertirse en protagonista del Clausura, una misión para la cual Barcos aparece como una pieza importante.