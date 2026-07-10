Juan Manuel Requena ya tiene fecha de llegada para ponerse la camiseta de Universitario

Universitario de Deportes tiene todo acordado para que Juan Manuel Requena sea su flamante fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, a pedido de Héctor Cúper. Por eso, conoce la fecha de llegada del volante argentino a Perú para firmar por el club crema.

Juan Manuel Requena y su fecha de llegada para colocarse la camiseta de Universitario de Deportes

De acuerdo con lo informado por los periodistas César Luis Merlo y Gustavo Peralta, Requena alcanzó un entendimiento con Universitario para incorporarse a la escuadra merengue durante dos temporadas, a partir de la mitad de la campaña 2026.

Asimismo, el pivote argentino de 27 años ya tiene programado su arribo a Lima para el lunes 13 de julio, cuando firmará y será presentado con la camiseta crema tras disputar su último encuentro con su aún equipo, Unión La Calera de Chile por la Liga Primera.

Juan Manuel Requena es el flamante fichaje de Universitario

“Universitario fichó a Juan Manuel Requena: el domingo jugará su último partido en Unión La Calera y el lunes viajará a Perú. Arriba de manera definitiva y firmará contrato por 2 años”, escribió Merlo, especialista de fichajes internacionales.

¿Cómo le fue a Juan Manuel Requena en la temporada 2026?

Juan Manuel Requena arrancó la temporada 2026 en Unión La Calera tras llegar procedente de Deportivo Táchira. Desde su incorporación al conjunto chileno, el volante ha sobresalido por su buen desempeño en los 17 encuentros que ha disputado entre la Liga Primera de Chile, la Copa de Chile y la Copa de la Liga.