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Canal confirmado para ver partido Universitario vs Millonarios por amistoso en el Monumental
Universitario se verá las caras ante Millonarios de Colombia en un atractivo partido amistoso que contará con el regreso de Rodrigo Ureña al Estadio Monumental.
Universitario de Deportes continúa con sus preparativos para el inicio del Torneo Clausura 2026, donde tendrá la tarea de coronarse para forzar la definición por el título de la Liga 1. Para ello, concretó un amistoso internacional ante Millonarios de Colombia. Este duelo también tendrá como atractivo el regreso de Rodrigo Ureña al Estadio Monumental. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para ver el encuentro.
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Canal confirmado para ver partido Universitario vs Millonarios
Se confirmó que la transmisión del partido amistoso entre Universitario y Millonarios estará disponible a través de Universitario TV, canal oficial de YouTube del cuadro crema. Cabe señalar que, para acceder a la transmisión, tendrás que contar con una suscripción activa, la cual tiene un costo de S/15.
Universitario se medirá ante Millonarios en partido amistoso
Universitario vs Millonarios: fecha y hora del amistoso
El duelo amistoso entre Universitario y Millonarios de Colombia está programado para disputarse este sábado 11 de julio. En un principio, la idea es que el encuentro dé inicio a las 7.00 p. m., pero recientemente se confirmó que fue reprogramado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Esto se debió a inconvenientes logísticos en la delegación de la escuadra colombiana, tal como informó el periodista Gustavo Peralta.
¿Cómo llegan Universitario y Millonarios al partido amistoso?
Universitario de Deportes llega con varios días de entrenamiento, pensando en lo que será su debut en el Torneo Clausura 2026. Los cremas llegan esperanzados en lograr una mejora en su rendimiento al mando de Héctor Cúper. Además, buscarán probar a sus nuevos fichajes: Gianluca Lapadula, Adrián Quiroz y Jordan Guivin.
Por su parte, Millonarios no tuvo su mejor desempeño en la Liga Colombiana tras quedar en la décima posición de la tabla. Esto, sumado a su fracaso en la Copa Sudamericana, evidenció la necesidad de un replanteo por parte del DT Fabián Bustos, otro ex Universitario, que llegará al Perú junto a Rodrigo Ureña.
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